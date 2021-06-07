粵劇名伶尤聲普設靈　羅家英哽咽：好唔捨得佢

粵劇名伶尤聲普5月因病離世，享年89歲，今日（7日）於紅磡世界殯儀館設靈，明日（8日）出殯。靈堂內擺放了尤聲普笑容燦爛的遺照，中間3個心形花牌分別是遺孀潘慧玲、長子必達與太太李金笑，及次子必正致送。期間見親友上前慰問時，潘慧玲難掩傷心之情，要由兒子扶着。靈堂內擺滿不少名伶及藝人致送的花牌包括白雪仙、阮兆輝、陳寶珠等。

汪明荃、羅家英、謝雪心等親到靈堂致祭，羅家英非常傷心，不停用紙巾抺眼淚，汪明荃則在旁安慰，隨後兩人更瞻仰遺容。羅家英接受記者訪問時，雙眼通紅兼哽咽表示跟尤聲普相當好感情，講完一句便未能繼續，要由汪明荃代答：「佢哋係同一個師傅，所以係師兄弟，我就1983年同尤聲普合作《天仙配》，之後就一直有合作，對佢離世覺得好突然，聽佢家人講，入咗醫院4日就走咗，都唔知點解。」她大讚對方戲路廣，近10年有很多自己的創作，最擅長反串女人。

「做咗一世兄弟」

羅家英情緒平復後稱跟尤聲普有很多回憶：「同佢做咗一世兄弟，大家感情好好，佢走咗，剩番我一個，好唔捨得佢，同佢有好多難忘相處回憶，我16歲開始同佢有接觸，80年代大家有好緊密接觸，呢40年大家一齊為粵劇去創作去傳承，同佢嘅關係亦師亦友，喺佢身上學到好多嘢，依家佢走咗，如果我有嘢唔識都冇人可以問，佢嘅離世對粵劇界好大損失，雖然佢冇乜徒弟，但佢好肯教人，我有時有啲堂都係叫佢幫我教，佢喺香港粵劇界繼梁醒波之後，係最成功嘅一位丑生王。」