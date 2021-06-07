同李志剛歡喜冤家鬥歌　羅敏莊讚9歲陳禛懂事

藝人羅敏莊今晚孖相識約20年的老友李志剛舉行線上音樂會，表示會獻唱共12首歌，其中會合唱4首，餘下的就是用來「鬥歌」。羅敏莊形容二人於電台是歡喜冤家，逢星期三都會在節目內鬥歌鬥到你死我活：「好似出牌咁，每人揸住一首歌，再睇吓我用咩歌打佢。」

問到通常誰贏誰輸？「輸家」李志剛自投羅網說：「成日都係佢贏！我哋係由聽眾投票嘅，今晚就會鬥巨星嘅歌。（想贏羅敏莊？）每次都想贏，鬥心都好強！不過輸咗就⋯算啦！佢係唱家班，贏係應該嘅。」準備出絕招贏一回合？李志剛奸笑稱是「機心的人」，一早已經知道對方的歌單，繼而作出對應策略：「佢揀慢歌嗰陣我就唱快歌！但我哋好有默契，佢會知道我想唱咩歌。」

講到羅敏莊日前已完成無綫節目《日日媽媽聲》的錄影，她表示拍了10集好好玩，問到會否添食？她坦言未必：「本身得8集，都加咗2集。（最好多番嘢做？）好感恩，市面仍然好慘淡，演唱會嗰啲都停晒，我哋都好靠線上音樂會呢類型嘅演出。」不過她說女兒陳禛有詐型少陪伴時間：「會話好耐冇見、好掛住我，但佢依家都9歲，大個女啦，好多方面都可以自己搞掂，我就安心出去做嘢。」