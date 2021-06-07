熱到出晒汗　激戰更奔放

天氣愈來愈熱，出街唔使行唔使跑，企定定一陣都已經汗流浹背。AV業界資深人士神仙乙就表示，得閒出吓汗都幾好，而欣賞日本AV見到女優大汗疊細汗更佳，加上百般享受嘅表情，令人睇到呼吸急促兼全身火燙，感覺真係好爽呀！

引狼入室

喺Madonna出品嘅《出汗的色情按摩可以開發人妻的身體》中，巨乳人妻初音實因為成日做家務，搞到腰痠背痛，於是請男按摩師返屋企按摩全身，點知對方見阿妹又索又好身材便色心起，利用精妙手法搞到阿妹全身火燙兼冒出汗水來，為免驚動熟睡中嘅老公，佢忍住唔發出呻吟聲，但係愈死忍身體就愈熱愈流汗，慾火更係愈燒愈旺，最後佢決定唔理咁多，同按摩師展開一場無聲激戰！

同居「運動」

喺OPPAI推出嘅《在集訓旅館與巨乳前輩同住一房》入面，大雄係一位運動健將，參加運動學會發揮所長，期間遇到巨乳前輩前田桃杏，之後兩人一齊參加集訓營，更安排同房添！有一晚，大雄偷偷地拎桃杏嘅內衣褲嚟睇時，點知畀阿妹發現，不過佢唔單止冇嬲，仲決定同大雄做床上運動。由於集訓營旅館冇冷氣設備，兩人搞到出晒汗，而汗水更激發起佢哋嘅慾望，愈砌愈奔放，玩到忘形又忘我！

盛夏獵男

S1推出嘅《在夏天的鄉下與鄰家女孩每日流汗交歡》，講述伊賀真子係一位喺鄉下生活嘅少女，由於村內嘅後生仔都出晒去打工，每日都對住班阿叔阿伯，真係好悶！不過呢個夏天就變得不一樣，因為好多後生仔返嚟鄉下探親，而真子見到佢哋即刻春情勃發，決定勾引佢哋上床激戰！由於鄉下地方冇冷氣，所以每次都搞到大汗淋漓，但係真子相當享受，盡情釋放自己！

簡評

喺床上熱情一定好過冷感，而日本AV界當中嘅發汗交歡系列，就將男女於交歡中嘅熱情同激情感覺完全表達，而今次為大家介紹嘅3部發汗系列作當中，本仙最鍾意伊賀真子主演嘅《在夏天的鄉下與鄰家女孩每日流汗交歡》，原因係真子青春又夠姣，以小惡魔姿勢勾引男仔嘅手法相當熟練，而佢喺各場激戰中，同男優砌到香汗淋漓，表情百般享受同投入，認真激情四射！