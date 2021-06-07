無綫繼續變天！李寶安愛將杜之克辭職

無綫變天，高層接連請辭，繼綜藝科頭目余詠珊離職後，其親密戰友杜之克亦已遞辭職信，連帶他主理的合拍劇計劃亦受影響，馮盈盈接拍的選美劇更首當其衝。昔日追隨前副主席及行政總裁李寶安的兩位愛將余詠珊及杜之克先後失守，今日更有消息指無綫將進行高層大清洗，內部要員無不人心惶惶！

無綫主席許濤上任後，連番出現人事變動，先有曾志偉回巢任副總經理，全面接管綜藝節目，今年5月底集團行政總裁李寶安退休並轉為顧問，其兩位愛將亦跟住走！繼月前離職的綜藝組頭目余詠珊後，今日有消息指副總經理（戲劇及節目）杜之克亦已請辭。東網向杜之克求證，他透過短訊，以微笑公仔符號作回覆，但未有否認請辭一事。

隨着杜之克請辭，其掌管的事務中，與內地洽談合作劇集的事宜亦受到影響。最近2套原屬中港合拍劇的製作，其中由陳翹英監製的選美劇跟內地的合拍計劃拉倒，資金削減，外援演員人數也要刪減，原定演員如馮盈盈和簡淑兒等慶幸有得留低；至於另一套於今年9月開工的《法證先鋒V》則暫未受影響，有機會「通關」演出這套內地合拍劇的周柏豪，可謂執身彩。

重掌綜藝話事權的曾志偉，向來在監製和導演方面有經驗，他力邀王祖藍邀回巢任首席創意官，外間一直估計他們都想在戲劇科分一杯羹。原本是戲劇副總經理的杜之克，眼見戰友余詠珊離職，甚至之前邀請他入無綫的伯樂李寶安亦宣告退休，加上曾志偉及其親戚曾勵珍，以及樂易玲已結盟，面對如此局面，無心戀戰的杜之克今次請辭亦有迹可尋。

入職無綫不足10年的杜之克，可算有功有勞，為無綫2014年成功開拓收費平台myTV SUPER立下大功，其後他更開闢不少與內地合作的機會，製作不少中港合拍劇兼在內地網絡平台播放，不少佳作備受關注，如《不懂撒嬌的女人》和《多功能老婆》等，而除了重金製作的合拍劇外，去年的低成本製作《香港愛情故事》更平地一聲雷，令到不少非一線演員如羅天宇、游嘉欣等上位，龔嘉欣更憑此劇贏得台慶頒獎禮的「最受歡迎電視女角色」獎。