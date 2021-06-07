勝利欽點陪玩！32C黃鋇銖完美九頭身殺入娛圈

台灣火辣網紅黃鋇銖擁有完美身段，被封為可一不可再的「九頭身美少女」，不少男生都拜倒裙下。連韓團Big Bang前成員勝利到台灣觀光，亦欽點她同行陪玩，足證魅力沒法擋。

台灣索爆網紅黃鋇銖（鋇鋇），在台灣節目《國光幫幫忙》和《KBG少女比賽》中奪冠而入行，甫出道便令人眼前一亮，被喻為可一不可再的典型美女，因而獲得不少客戶垂青，邀她亮相電視節目和拍電影，人氣高企。

鋇鋇憑32C、24、34完美身段獲封「九頭身美少女」，其柔弱外表和天生一把細膩和嬌嗲的聲線，予人一種溫柔和體貼的感覺，加上白裏透紅的肌膚、一雙濃眉和一對水汪汪的大眼睛，成為她的獨特標記，筆挺的高鼻樑更多添上一點混血兒的味道。

發展4年地下情

窈窕淑女君子好逑，有傳她與台灣男團「泰坦TITAN」團員漢之（劉漢之）曾經暗交4年，惜男方經理人公司下了「禁愛令」，令二人愛得低調，但因他們社交網曾各自上載背景相若的相片，令戀情曝光。而鋇鋇最惹人談論的事，莫過於韓星鄭俊英和Big Bang前成員勝利曾私下到台灣玩樂，有指她獲邀作導遊陪玩，事件即鬧得熱哄哄，獲韓星「加持」後令她知名度大大提高，其社交網平台追蹤人數衝破10萬大關。