葉巧琳化身森林女王　畀蚊咬到傻！

歌手葉巧琳（Mischa）日前為新歌《怪物（心獸version）》拍攝MV，今次創作意念是Mischa看過韓國大熱漫畫《Sweet Home》後獲得的靈感，她說：「《Sweet Home》談及每個人欲念好強時可以變成怪物，不過怪物可以係好可以係壞，我想喺呢首歌探討呢個問題。」亦因為這個想法，MV導演湯駿業（AhDee）為她度身訂造了一個充滿靈性的MV，將她打造成係森林女王，她笑說：「係我過去咁多個MV裏面最浮誇嘅一次，場景裏面又有女王椅，成件事好靚。」

她更找來好友顧定軒（Zeno）演出，Mischa說：「我好想收藏佢喺我嘅MV裏面！」Zeno也搞笑道：「我哋係喺《全民造星3》裏面嘅布偶表演相遇，但今次我成為咗佢嘅玩偶，成為佢掌心嘅玩具。」

拍攝當日天氣炎熱，兩人熱到汗流浹背，不過她與工作人員都早有準備：「我帶咗5把風扇、抹汗專用濕紙巾同埋蚊怕水，化妝師又幫我買咗一堆一啪變冰嘅凍包，喺超熱時救命。」入黑後更有昆蟲出動，似召喚好多蛇蟲鼠蟻陪伴拍攝一樣，他們跳舞時，好多飛娥在他們面前飛來飛去，但兩人要好鎮定繼續跳落去！Zeno更被蚊針到兩邊太陽穴附近的位置，他笑說：「好在兩邊對稱咗，大家如果喺MV見到可能會以為係化妝呢！」