Mary Moody　網紅變新世代脫后

Mary Moody由成人直播界紅到去四仔界。（互聯網）

成人網絡直播興起，對四仔業衝擊相當大，事關以前脫星出道不外乎自薦或被星探發掘，不過家陣只要喺成人直播界取得人氣，便能順理成章喺四仔界出道，好似Mary Moody就係其中之一，更被喻為新世代脫后。

重新開始

如果有留意美國成人直播界嘅話，對Mary Moody呢個名字一定唔會陌生，事關佢不但喺成人直播平台有超過50萬粉絲，火辣身材更係勁吸睛，加上佢會透過網絡互動，為網民帶嚟更直接嘅體驗，難怪成為成人直播界嘅天后，更因此紅到去四仔界。

2014年佢開始成人直播工作，之所以投身呢行，係因為經歷婚姻失敗，故需要搵快錢維持生活。一開始佢就諗點樣令自己嘅演出，跟其他成人直播頻道唔同，而佢認為最重要就係同網民有互動，因此佢積極經營多個社交平台，好快就喺直播界累積到超高嘅人氣。呢個時候有脫星事務所邀請佢拍攝成人寫真，喺金錢利誘下，佢二話不說便答應，之後更演出四仔短片，獲得極佳回響。

做埋經理人

2017年佢被著名四仔廠Reality Kings睇中，搵佢做女主角演出嘅《Mary's Sizzling Hurry Up》，成為佢正式喺四仔界出道嘅作品，身結果一如所料，銷量相當理想。跟住佢為Brazzers演出作品《Pedi Pussy》，更係展現出佢非凡嘅性愛演出技巧。佢表示拍攝時當直播演出咁做，唔單止備受導演讚賞，而且令作品更具觀賞性，結果銷量比出道作更好之餘，喺XBIZ頒獎禮更獲提名「最佳性愛演出」，同時被喻為新世代脫后。

雖然Mary Moody喺四仔界發展一帆風順，但係佢仍然繼續做成人直播，因為唔會放棄一直支持佢嘅粉絲。另外，最近佢更成立公司，做埋成人直播女郎嘅經理人，的確係有生意頭腦！

Profile

出生日期：1992年8月23日

身高：163cm

三圍：35G-25-36

Mary Moody忙於拍四仔之外，亦不忘喺社交平台跟粉絲互動，更玩埋免費限時直播，認真識得冧粉絲呀！