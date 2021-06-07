Mani爆祖兒恨生B　御准阿嬌Keep Fat

藝人鍾欣潼（阿嬌）恃靚橫行娛樂圈20年，為迎新挑戰演肥妹角色，食到嘔煉成巨躉、凸腩、冇頸的脹爆身形。網民哭喪女神崩壞之際，日前英皇「金牌經理人」霍汶希（Mani）接受專訪時卻指「肥嬌」因肥得福：「其實接肥妹角色後，英皇係想秘密收埋佢一段長時間，等佢拍完變番『靚嬌』先出嚟見人，不過嗰部戲開拍延遲2、3個月，咁綜藝節目又好有誠意，公司唔想浪費呢幾個月時間，兼且外界讚『肥嬌』好可愛，所以先幫佢接咗4個live騷、3個廣告同晚會商演，另一部肥之前已接嘅電影都照開工。（電影公司OK？）所以佢最近咪瘦番囉，做番靚女。」據悉Job接Job的阿嬌，不足3個月已穩袋七位數。

問到增肥後的阿嬌是否更多工作？Mani直認：「係呀，冇被人彈過鐘，工作多到接唔晒要推，肥嬌一直好有福氣，啲粉絲有增無減，同埋啲工作冇要求佢好瘦。」笑問阿嬌是否繼續肥下去？Mani笑說：「咁又唔得，拍嗰個肥妹角色時會再肥多少少，拍完大約年底，可以開始睇營養師減番，明年開Twins 20周年演唱會就會恢復原貌。」

擇偶條件：齊五官就得

阿嬌身形和荷包同步脹爆，其天后師姐容祖兒亦有名有利，現年屆40歲只欠好老公，問Mani可望祖兒早日出嫁？她指單身的祖兒有顆恨生B的心，更搞笑謂情場無「母女」：「筍盤我需要多啲，佢仲後生。」不過她有信心祖兒不會「攝灶罅」：「佢人夠真，咁多人鍾意佢，因為佢夠可愛，只係佢行到呢個（天后）位置，好多人都卻步。」又自爆曾介紹異性給祖兒：「佢鍾意有才華、有趣嘅，五官都齊就得，唔使靚仔。」

而講到28年經理人生涯中，Mani直認遇過不少「傾嚟都嘥時間」的藝人，最深印象是與某藝人共苦但不能同甘：「我花咗最大嘅努力，由佢喺事業低潮期扶到變番高潮期，但諗唔到合作10年，佢一手將自己事業推冧晒。」

服裝：SHIATZY CHEN

化妝：小白