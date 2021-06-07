《造美人》Kathy被懷疑整容　驗證結果係…

ViuTV另類選美節目《造美人》今晚（7號）播出首集，節目第一輪會從16強之中選出12位佳麗晉級，第一集有7位參賽者亮相，其中5位順利晉級，包括有2號Kathy、3號AB、4號Miko、6號OK以及8號Shweta。

Kathy身為模特兒的，一出場就被讚靚女，但鼻子太靚而被懷疑整容，後來現場經專人驗證是天生麗質；Miko是參加者中唯一一位人母，她被指樣惡又毒舌，不過評審之一的強尼跟她傾偈後笑指愈來愈喜歡她及覺得她靚，她即時對強尼說自己已有老公，非常搞笑。而OK之前是地盤工人，首次面試時打扮勁Hea，被批評說話談吐要改善，在台上她突然笑到喊，又喊到笑，真情流露。Shweta是有印度血統的混血兒，她稱由細到大經常被讚靚女，只有23歲的她但樣子較老成，不過評判感覺到她的活力及性格好而讓她入圍。

1號和5號落入候補區

1號芷橋和5號Georgia落入候補區，其中芷橋最具話題性，她曾為男友而花掉40萬整容、健身及箍牙，她稱最諷刺是分手後再見對方，對方竟然認為她整容前更靚，現場的專業團隊都指她整容失敗，認為她審美觀錯晒，最後審評更將她篩入候補區，她無論在面試、台前及台後都不斷狂喊。另一位跌入候補區的參選者是5號Georgia，任職空姐的她自言一直想參加選美，但無勇氣參加傳統選美，不過審評就認為她欠缺個人特色。