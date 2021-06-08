【是日通勝】（一點居士）

辛丑年四月廿八丁亥土執日

吉時：中午11時至1時、下午5時至7時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：動土、修造、安床

忌：嫁娶、理髮、修渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：2、4、8、9

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊

一口氣擺平幾天以來積壓的事，很有成功感！

金牛

求知欲強，對身邊的人和事產生極大好奇心。

雙子

心情糟糕，工作進度停滯不前，投資易虧本。

巨蟹

與人交往保持大方，吸引異性的魅力也會上升。

獅子

工作忙得分身不暇，但也不能冷落另一半啊！

處女

社交場合有突出表現，容易得到異性的注目。

天秤

不要有搵快錢的心態，還是老老實實工作吧！

天蠍

多欣賞，少抱怨，可為感情關係注入正能量。

人馬

面對挫折不用太灰，給自己一點空間調整心態。

山羊

成為眾人焦點，心態飄飄然，切勿得意忘形。

水瓶

太在意別人的想法，是時候做些自己喜歡的事。

雙魚

許多事要處理，放下身段會得到更多人幫忙。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）羊 壓力大

鼠

好運加持，幹勁十足，快把棘手問題解決吧！

牛

事業發展如有神助，表現讓身邊人刮目相看。

虎

工作進度理想，既然有空，宜出席聯誼活動。

兔

切勿自視過高，否則有機會給別人添煩添亂。

龍

貴人運強，適合拓展人脈，為事業帶來助力。

蛇

是日沖煞，致力改善人緣，才有望發揮所長。

馬

易在投資市場落錯注，靜觀其變可避免破財。

羊

公務繁忙，壓力大增，一定要做好時間分配。

猴

心思縝密，行事周全，專注事業可提升表現。

雞

做人不能沒有目標，免得敵人有把柄攻擊你。

狗

桃花運上升，單身者多曝光，易結識有緣人。

豬

正財運不錯，跟家人商量投資大計可獲支持。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

解救缺角屋

住屋的形狀以四正或長方較為優良，有利藏風聚氣及布局。而缺角屋現在也很普遍，但在風水上會有相當的影響。

正東方缺角：宅內人易見肝、膽、腳等毛病，不利長子及31至45歲之男性。

化解方法：在正東方放上龍的裝飾擺設。

東南方缺角：宅內人易見肝、膽、神經系統及肱股等毛病，不利長女及31至45歲之女性。

化解方法：在東南方放上雞的裝飾擺設。

正南方缺角：宅內人易見心臟、眼睛、視力等毛病，不利家中次女及16至30歲之女性。

化解方法：在正南方放上龜的裝飾擺設。

西南方缺角：宅內人易見腹部、腸胃等毛病，不利家中母親或女性長者。

化解方法：在西南方放牛的裝飾擺設。

正西方缺角：宅內人易見口、舌、喉嚨及呼吸系統等毛病，不利家中幼女或16歲以下女性。

化解方法：在正西方放上羊的裝飾擺設。

西北方缺角：宅內人易見頭、骨骼等毛病，不利家中父親或男性長者。

化解方法：在西北方放上馬的裝飾擺設。

正北方缺角：宅內人易見腎、膀胱、泌尿系統等毛病，不利家中次男或16至30歲男性。

化解方法：在正北方放上魚的裝飾擺設。

東北方缺角：宅內人易見鼻、皮膚、肌肉及手部等毛病，不利家中幼男或16歲以下男性。

化解方法：在東北方放上狗的裝飾擺設。