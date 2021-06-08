鄭伊健古惑仔吹雞　殺入內地真人騷做「男版浪姐」

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》系列推出以來深受歡迎，成功將一眾「姐姐」包括張栢芝及張雨綺等的事業再推上高峰。製作單位決定乘勢籌拍「男版姐姐」，節目名為《哥哥的滾燙人生》，經過逾半年時間籌備，鐵定6月23日在海南省海口市開鏡。

32位「哥哥」人選近日成為網民熱話，皆因網上流傳參加演出的名單星光熠熠，陳小春、謝天華及林曉峰均榜上有名，名單上更發現鄭伊健的名字，但標註「待定中」，即勾起粉絲們對電影《古惑仔》系列的集體回憶，

張智霖偕妻兒北上

1996年由劉偉強執導的《古惑仔之人在江湖》掀起江湖片熱潮，自此《古》更連續開拍多部作品，一眾主角「陳浩南」鄭伊健、「山雞」陳小春、「包皮」林曉峰及「大天二」謝天華等，他們的「古惑仔」角色至今仍為人津津樂道，雖然他們曾合體開個唱，但多年來不少粉絲期待他們再次合體演出，故得悉該節目向他們招手，即引起網上熱話。如今距離正式錄影僅餘約兩星期，雖然大會仍未公布嘉賓名單，不過據可靠消息指，陳小春及林曉峰已北上隔離，為演出做準備，至於靈魂人物鄭伊健則「行蹤成謎」，加上他從未參加過內地真人騷，如果加盟《哥》，一定掀起熱話，難怪不少網民留言集氣，希望「古惑仔聯盟」加入《哥》，能夢想成真。

今次一眾「哥哥」皆來頭不小，同樣當言承旭出現在名單上，大家即推測昔日紅遍亞洲的台灣組合F4可能重聚，不過成事機會相信較「古惑仔」微。至於曾揚言「可能是最後一次」參演類似綜藝節目的張智霖（Chilam），5月底已提前出發，目前身在澳門隔離，並有太太袁詠儀及兒子魔童隨行打氣，令他恍如打了強心針，期望屆時有超水準表現。至於「功夫男」張晉及趙文卓亦已答應參加，前者近期不時於社交網一展舞技，早前一段模仿韓國編舞大賽《Feedback Competition》的舞蹈技驚四座，另外盛傳內地男星馮紹峰亦決定加盟，若屬實的話，將是他宣布和趙麗穎離婚後的首個綜藝節目。

安排粉絲到場打氣

一如之前《浪姐》的錄製安排，大會將招待粉絲到現場為「哥哥」打氣，出現一票難求的情況。近日有關方面開始做聯絡工作，部分錯過接電話的網民飲恨，紛紛上網留言「求救」，更有人在未成功取票前已請假及預訂機票，亦有女生於網上留言找「同房」，認真誇張！可見「哥哥」魅力銳不可擋！