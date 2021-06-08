東方日報C1：鄭伊健古惑仔吹雞　殺入內地真人騷

鄭伊健獲重金禮聘為內地真人騷「男版姐姐」演出，加上好兄弟陳小春與謝天華等落實加盟，「古惑仔」極有可能成功合體，難怪粉絲們引頸以待。該節目可謂粒粒巨星，言承旭及張智霖等型男都在名單上，目前內地掀起撲飛熱，不少粉絲希望到場為偶像打氣！

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》系列推出以來深受歡迎，成功將一眾「姐姐」事業再推向高峰。製作單位決定乘勝追擊，籌拍「男版姐姐」，節目名為《哥哥的滾燙人生》，經過逾半年時間籌備，鐵定6月23日在海口開鏡。

32位「哥哥」人選近日成為網民熱話，近日網上廣泛流傳演出名單，陳小春、謝天華及林曉峰均榜上有名，名單上更發現鄭伊健的名字，但標註「待定中」，即勾起粉絲們集體回憶。

張智霖偕妻兒北上

1996年由劉偉強執導的《古惑仔之人在江湖》掀起江湖片熱潮，一眾主角「陳浩南」鄭伊健及「山雞」陳小春等至今仍為人津津樂道，多年來，不少粉絲期待他們再次合體，故得悉該節目向他們招手，即引起網上熱話。如今距離正式錄影僅餘約兩星期，雖然大會仍未公布嘉賓名單，不過據可靠消息指，陳小春及林曉峰已北上隔離，為演出做準備，至於靈魂人物鄭伊健則「行蹤成謎」，難怪不少網民留言集氣，希望夢想成真。

今次一眾「哥哥」皆來頭不小，同樣當言承旭出現在名單上，大家即推測台灣組合F4可能重聚，不過成事機會相信較「古惑仔」微。至於曾揚言「可能是最後一次」參演類似節目的張智霖（Chilam），5月底已提前出發，目前身在澳門隔離，並有太太袁詠儀及囝囝魔童隨行打氣，令他恍如打了強心針，期望屆時有超水準表現。至於「功夫男」張晉及趙文卓亦已答應參加，前者近期不時於社交網一展舞技，早前一段模仿韓國編舞大賽《Feedback Competition》的舞蹈技驚四座。另外盛傳馮紹峰亦決定加盟，若屬實的話，將是他宣布離婚後的首個綜藝節目。

安排粉絲到場打氣

一如「姐姐」的錄製安排，大會將招待粉絲到現場為「哥哥」打氣，入場券出現一票難求的情況。近日有關方面開始做聯絡工作，部分錯過接電話的網民飲恨，紛紛上網留言「求救」，更有人未成功取票已請假及預訂機票，亦有女生於網上留言找「同房」，認真誇張！相信「哥哥」魅力將席捲而至。

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