鄭裕玲少女心爆炸　幻想同BTS撐枱腳

無綫阿姐級嘅鄭裕玲出道至今逾45年，演藝地位舉足輕重，除喺電台開咪做主持外，仲係無綫嘅金牌司儀，而她仍然入得電台，上得電視台，全因佢才口了得又保養得宜，而佢保青春嘅秘訣，除食得健康、早起早睡、勤做運動外，最主要原因係有顆少女心。

喺佢嘅社交網度，佢同普羅𡃁妹一樣迷戀小鮮肉，尤其係韓國嗰班dee dee，曾經直認好鍾意、好鍾意同好鍾意防彈少年團（BTS）嘅佢，又再憶起佢班「舊情人」，見佢哋有新快餐店廣告出街，就思潮起伏，春心蕩漾咁話，對上一次睇BTS演唱會已經係2019年，雖然今次見唔到真人，但見到佢哋新廣告，拍得佢哋咁型，相信Fans同佢一樣咁開心，佢仲話可以睇片嚟幻想住同BTS歎同一個餐添喎，如果唔識佢係大名鼎鼎嘅嘟嘟，齋睇文字，仲以為撰文者係18歲妹妹添。

不過香港嘅小鮮肉唔使呷醋住，好博愛嘅嘟嘟姐姐，一直都熱心扶植local班𡃁仔，佢啱啱錄完無綫新節目《識貨》後，就即時集兩位大隻仔郵，仲點燈介紹佢哋係孔德賢、鄭衍峰，兩位小朋友仔可以同自言好耐冇着短裙、難得一露佢對牙籤腳嘅大姐姐行埋，即時硬過拳頭，不過係全身繃直，仲雙手擺後，似乎心情好緊張又好興奮喎。