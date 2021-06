歌手鄧小巧從未透露其感情事,但忽然在社交網公開晒愛,上載與外籍男友依偎放閃,她自揭男友做白先生,並分享兩人的親蜜對話,她表示做運動後對白先生講:「我個膊頭真係好闊啊!我好想做個弱不禁風嘅女仔。」白先生話:「你個膊頭係闊啊,but that's nothing wrong with it,just embrace it.」她說:「啲人成日話我太大隻。」白先生:「well, fxxk them,they are weak!」男友一句就令冧到爆,令她即刻覺得自己係小鳥依人。

圈中好友、粉絲瘋湧送上心心祝賀小巧,謝安琪、林奕匡、謝茜嘉都讚兩人好sweet,友人仲抵死留言:「放閃要事先講,我對單身狗眼要盲啦。」有粉絲表示禮金已備,又催她快啲嫁喎。