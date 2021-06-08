勁過宋慧喬！F Cup馬國網紅搣甩130磅創奇迹

講到Keep Fit減肥，從來都係潮流熱話，甚至好多女仔都視減肥為終身事業，希望保持最好嘅身段示人，但係要減肥成功，往往都需要付出好大嘅努力，同埋堅強嘅意志！有好多人話肥妹都係潛力股，就好似「韓劇女神」宋慧喬出道嗰陣有Baby Fat，體重達130磅，之後佢努力Keep Fit，用「豆腐減肥法」成功瘦咗逾37磅，收身之後樣靚身材正，成為一代女神！佢嘅減肥餐單精髓係有固定進食時間，早午晚三餐分別是在早上8時，中午12時食和晚上6時，早、午餐自由進食，食到7、8成飽，並且以清淡為主，因減肥嘅人生離不開少油、少鹽、少糖，而晚餐則只食豆腐，餐後都唔再食嘢，並且豆腐嘅煮法亦相當關鍵，以蒸、煎、水煮為佳，避免油炸、滷水或以濃湯底烹調。

除咗豆腐以外，佢話都可以選擇低熱量高纖維嘅食品代替豆腐，例如雞蛋、黃豆、燕麥等，仲有佢堅持戒食零食，公仔麵、罐頭等加工食品，想食甜味嘅話就可以食生果代替，所以話呢，要Keep Fit就一定要有所付出㗎啦！

變身F奶女神

正所謂有志者事竟成，喺盛產靚女嘅馬來西亞，有個曾經體重達260磅嘅女網紅SY Kath，最後憑住堅毅嘅意志，嚴格控制飲食加上做適量嘅運動，如跑步、游泳、瑜伽等，成功減咗逾130磅，變成身材火辣女神，相當勵志！而佢仲要係「唔瘦波」，依然保持住F Cup豐滿上圍，認真令人羨慕！成功創造「奇迹」之後，佢不時喺社交網鼓勵網友多啲運動，仲有分享佢嘅減肥餐單同收身心得，吸咗近11萬粉絲，佢希望大家都同可以好似佢一樣收身成功！佢分享嘅一星期減肥餐單，烹飪方式大多以水煮為主，有水果、蔬菜、肉類等，相當豐富，所以話呢減肥唔一定要「絕食」嘅！

佢嘅減肥餐單如下：

第一日早餐：小米粥+蘋果+乳酪，午餐：粟米+櫻桃小番茄+雞蛋+西蘭花+豆乾，晚餐：乳酪+西蘭花+茶水

第二天早餐：乳酪+多士+橙，午餐：粟米+番茄+豆乾+雞蛋+西葫+黃瓜，晚餐：花茶+娃娃菜+櫻桃小番茄

第三天早餐：花茶+粟米+奇異果，午餐：全麥多士+橘子+櫻桃小番茄+蝦+西蘭花，晚餐：小米粥+蘋果

第四天早餐：半個煎餅（無脆餅）+乳酪，午餐：粟米+番茄+蝦+西蘭花+大蒜，晚餐：乳酪+蔬菜沙律；

第五天早餐：粟米粥+雞蛋+半個橙，午餐：番茄+煎雞肉+大蒜+西蘭花+粟米青豆，晚餐：花茶+全麥多士+半個蘋果

第六天早餐：糙米燕麥粥+蘋果，午餐：橙+粟米+煎雞肉+豆乾+番茄，晚餐：花茶+番茄+牛肉；

第七天早餐：花茶+全麥麵包+奇異果，午餐：粟米+蝦+西蘭花+番茄+大蒜，晚餐：小米粥+半個蘋果。

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無論Keep Fit定美容，永遠都係潮流熱話，想知道最新最潮，又或者係奇怪偏方，只要留意繽FUN專題嘅「至Fit」，天下間咁多收身美容方法，總有一種係適合你！