80日環遊世界　「筆」身難忘旅程

由法國作家Jules Verne於1873年創作的《八十日環遊世界》，講述一位英國紳士Phileas Fogg與友人打賭在短短80日內環遊世界的冒險旅程。這部暢銷小說早已被視為偉大的歷險文學作品，於1956年及2004年亦先後改編成同名電影。一直秉承先鋒精神去革新書寫文化的Montblanc，是次亦特別推出Meisterstück Around The World in 80 Days系列，用一系列精心設計的書寫工具向這部糅合旅遊及冒險情節的經典鉅著致敬。

系列所推出的書寫工具以深藍色波浪紋圖案為主題，其靈感源自小說中從蘇彝士運河至孟買的航海旅程，因為汽船為這段旅程的主要交通工具，因此每款書寫工具在筆蓋均以雷射鐫刻汽船圖案，筆夾位置亦飾有葵扇的亮漆圖案，以紀念故事主人翁Phileas Fogg下注的紙牌遊戲。筆蓋頂部背面及正面鐫刻的「18」及「80」兩組數字就是代表Phileas Fogg完成首段及整個旅程的日數，筆尖上的「02-10」及「20-10」就是其首段旅程的啟程及完成日期，而熱氣球圖案則是紀念原著作家Jules Verne於1863年發行的另一部早期作品《氣球上的五星期》。順帶一提，雖然於兩套同名電影中都有乘坐熱氣球的橋段，但原著小說中其實並無提及寫坐熱氣球的情節，純粹美麗的誤會。