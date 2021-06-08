面對婚姻不忠與背叛 　《靚太殺機》捲土重來

由美劇《靚太唔易做》（Desperate Housewives）金牌創作人Marc Cherry操刀的黑色喜劇《靚太殺機》（Why Women Kill） 第1季於2019年首播時深受觀眾歡迎，該劇同樣以婦女角度出發，透過由美籍華裔女星劉玉玲（Lucy Liu）、Ginnifer Goodwin及Kirby Howell-Baptiste3位身處不同年代的女性，描述她們如何處理婚姻中的不忠與背叛。兩年後劇集「捲土重來」，由上周五（4日）開始在myTV SUPER播映！

第2季繼續由Marc Cherry主理，並換上全新演員陣容，包括有Allison Tolman、Lana Parrilla、Nick Frost及Matthew Daddario。今季故事背景為1949年，講述Allison飾演的Alma是一個膽怯而笨拙的家庭主婦，十分渴望在當地的花園俱樂部有一席位，而她的獸醫丈夫Bertram（由Nick Frost飾演），表面上和藹可親但私下裡有着黑暗的秘密嗜好。至於Lana Parrilla飾演的花園俱樂部經營者Rita，一邊等待年老的丈夫老死，另一邊跟小鮮肉幽會。如未看過第1季，可於myTV Gold靚太殺機專區點播重溫。