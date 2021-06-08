一度命危！洪卓立順德高處墮下昏迷10分鐘

英皇歌手洪卓立（Ken）日前到內地佛山順德開工，為一部時裝電影進行拍攝工作時，出意外致一度命危！洪卓立與同場的謝天華於一大樓樓頂開工，本身站在木箱上的他，忽然身體不適致抽搐，並即時暈倒向後跌，翻下數級樓梯再墮地，當場昏迷不醒足足10分鐘！

在等候白車送院期間，他更出現全身抽搐、不斷嘔白泡等疑似癲癇症狀，令在場工作人員驚慌失措，救護人員到場後亦為他進行緊急搶救，情況非常危急。隨後恢復知覺，洪卓立惟依然神智模糊、癱瘓病床上，四肢冰冷呈蒼白，雙手毫無血色，指甲更逐漸發黑變瘀。

洪卓立事後自言即時「斷片」，最後記憶是在鏡頭前進行拍攝，醒來後已躺在救護車上，並感全身疼痛，除頭暈外，亦不斷嘔吐，直至送院治療後吊上鹽水及注射藥物等，不適徵狀才稍為紓緩。

其經理人公司英皇娛樂亦代為報平安：「多謝大家關心洪卓立的情況，現在他已回香港，在家裏休息中，亦都再去醫院全面檢查一次，檢查報告有待回覆，暫時頭部檢查是正常的，現在就是因為膊頭落地，所以左手暫時不能舉起，正在做物理治療，他確是一道昏迷，而且缺氧，但是我們以最迅速嘅時間送了入醫院，救傷車亦非常快的到達，在救傷車上進行急救，雖然有嘔吐，但是已經在救傷車上甦醒。」英皇娛樂續指：「今次的情況是有點特別的，因為他是突然抽筋暈倒而跌下，沒有病史，但已進行腦部掃描，一切正常，大家可以放心。」

據知近年洪卓立頗為「黑仔」，不過大難不死必有後福，近年事業大躍進，新歌佔多個音樂榜高位，個唱一開賣亦已極速售罄，亦同時有多套劇集劇組找他參與拍攝。經歷過今次事件，他亦已睇通人生，成個人變得更開心及積極。

而暫時洪卓立其他工作均等他復工後才開始，手頭上的電影及電視劇劇組，都很支持他，並將拍攝當期往後延遲，而且劇組對於他的工作表現非常滿意，更加重了戲份。