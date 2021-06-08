洪卓立返港後左手仍舉唔起　感激身邊充滿愛

英皇歌手洪卓立（Ken）在順德開工期間發生意外，突然暈倒墮地並一度命危，昏迷10分鐘。幸好在送院前已甦醒，現時已回港休息。

對於今次緊急事件，洪卓立回應東網指自己左手仍然有傷：「十分抱歉！十分多謝大家關心！又唔好意思令大家擔心…我依家返咗香港休息，個人冇乜事，不過因為成個人倒轉落力，隻左手依家未係好靈活，唔係好舉得起，希望快啲好番就會再返去內地繼續工作。呢件事發生有開心唔開心，唔開心係令到大家咁擔心，媽咪、助手，特別係導演，佢係由我墮地、暈低、送院成個過程都見證住。佢亦不斷支持我，同我講『冇事嘅！撐住呀兄弟！』又成晚喺醫院陪我過，佢都好辛苦，嗰日一早拍嘢，我又……搞咗佢好耐好耐。我好多謝導演、多謝擔心我嘅朋友，我會盡快好番，變番靚靚仔仔返嚟。」

瞬間經歷生死，洪卓立亦因為今次事件而有所改變：「開心嘅係，發現到有好多愛，原來身邊有好多朋友唔係成日見、成日傾偈，但係當你一有事又會好關心你，會睇吓有冇啲咩湯水可以煲畀我，或者介紹啲好嘅醫生畀我，非常之暖心。」

至於康復後嘅工作，佢都已經諗定點樣改進自己同配合工作進度，事業心未停：「我自己都希望之後可以食番多啲嘢，因為拍攝嘅時候都想自己可以做一個弗啲嘅大魔頭，我喺戲入面第一次做奸角。自己之前係食得少啲嘢，加上戲服、燈光等等，搞到嗰日自己就『爆咗』中暑，我依家由返香港開始已經食多啲嘢，等自己食番精神個人同等左手好番，跟住先慢慢開始做運動，等自己準備好，嚟緊嘅工作都會順順利利！」

洪卓立之後又喺社交網留言，用「日冕」來比喻，講番今次經歷：「這是在拍劇期間所拍攝到的『日冕』記得那天整個劇組都停頓下來，欣賞這個神奇的現象，人們常說經歷過生死的人

會對人生有新的體會及領悟，大概是上天要我再多一點歷練吧，我不是那種曉以大義的人

更不擅分享，，只知道經過這次後，未來日子，活在當下，更要珍惜當下，身體正在逐漸康復中......」