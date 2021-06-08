深水埗地道美食節　有機會任飲啤酒2小時

如果巴絲打同小編一樣好杯中物又愛熱鬧嘅話，依家呢種熱辣辣天氣自然會揀冰凍啤酒，仲要三五知己一齊開餐，而與啤酒絕配嘅當然係一系列香口惹味或鑊氣十足嘅中菜與小炒喇，如果巴絲打係同好，就不要錯過呢個6月舉行嘅「深水埗地道美食巡禮」，集合區內11間人氣食肆，揀選多種「醇滑招牌菜推介」，有小炒、邊爐、打冷、雞煲等，最重要係6月每個星期四（6月10日、17日及24日）嘅指定時段內惠顧精選嘅11間地道中菜食肆，人均消費滿HK$100，即全枱可享2小時免費醇滑嘉士伯任飲，讓大家盡情啤一啤！

唔講都好多人知，啤酒其實同中菜好夾，好似醇滑嘉士伯就透過創新釀造技術，以滑、易入口而見稱，加上用咗更長嘅釀製成熟期，令氣泡更滑更細緻；同時使用獨特嘅啤酒花組合，令味道更清新，用嚟搭配各式中菜，添加幼滑口感與香氣；好似重慶經典菜之一嘅酸菜魚，以其特有嘅調味同獨特烹調技法而見稱，而大中華飯店就特別選用東星斑，取其腍滑肉質，配以精心熬製至呈奶白色嘅魚骨湯底而成，用料足，更酸辣中帶陣陣芳香，與滑身啤酒相得益彰。

固有印象入面，啤酒當然要配香口小菜，而天祥飯店嘅黃金蝦可以話係佐酒良伴，蝦殼炸到脆卜卜，連殼都可以一齊食，一邊啜住滲透牛油香嘅蛋黃粒，一邊品嘗爽甜蝦肉，同散發獨特啤酒花香嘅幼滑啤酒堪稱絕配，令人欲罷不能。而位於福榮街/石硤尾街嘅小菜王，招牌菜之一嘅墨魚餅每日以新鮮墨魚打成，伴入爽脆蔬菜粒製成墨魚餅，再表面炸至金黃色澤，入口外皮香脆，口感彈牙，入口仲食到粒粒墨魚粒添呢！

咪以為花膠魚翅同啤酒唔夾，好似大煲皇小廚招牌菜之一嘅濃湯花膠魚翅鍋，湯底以鮮雞、鮮肉及雞腳等燉煮，再加入金華火腿、元貝、瑤柱等熬製成金黃色澤及濃香鮮甜嘅湯頭，配上分量十足嘅花膠及條條分明嘅魚翅，口感綿滑，滿口濃香骨膠原，佐以幼滑富啤酒花香啤酒，有助解膩口感之餘，更添加香氣與滋味。

喜歡啤酒配滷味小菜嘅話，可揀選新容記小菜王嘅可樂鵝，由食店自創嘅招牌菜之一，以可樂秘製成獨家滷水汁，將整隻鵝放入去再滷製大半天，每口鵝肉都完美地吸收了可樂獨有嘅香甜味道，鵝肉不油不膩又不失嫩滑質感，味道香甜又惹味，搭配啤酒有助平衡鵝肉膩口感嘅同時，添加幼滑質感。