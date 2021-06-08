東冲有料到：Timing的重要性

《疫後冲遊》終於播完，很多朋友不約而同稱讚這次節目比之前的精彩，給女拍檔冬蔭妹發揮的機會也多了，她能用廣東話跟我Chit Chat更是Big Surprise。

其實這都是Timing的問題。

有留意我節目的朋友應該知道，上一輯節目完全沒有冬蔭妹的影蹤，原因是有電視台高層看到我們之前有一輯的電視廣告，誤會我們走猥瑣路線要冬蔭妹「露肉」賣弄性感，於是要求我們拍攝時盡量少用冬蔭妹.......其實該高層貴人事忙，根本沒有時間認真看我們的節目，一直以來節目中只見我的女拍檔教泰文及吃美食多過暴露肉體，單看廣告才會有這個錯覺！這驅使了我們在第五輯時不敢再搵冬蔭妹登場。

不過由於電視台早前風雲色變，該高層離了職，由「獎門人」接手揸Fit後，我又再次找來冬蔭妹合作。畢竟沒有人不喜歡看美女，這次我盡量讓她多發揮，並教她講廣告話增加交流互動，這次獲得好評也可算是Timing的問題。

同樣地，布吉島對外通關免隔離的情況，亦需要講Timing的。原本該島對疫情控制得宜，早前更有清零的情況，但由於泰國曼谷現處於不理想的高危狀況，兩地屬同一國度下，香港政府很難單單將布吉島豁免不用作隔離，就算7月1日該島正式通關並給予眾多優惠給旅客，但回港後需要隔離的前題下，試問又有誰願意前往呢？但以冬蔭妹的Case為例，Timing也不過是遲早問題，就算7月1日最終未能順利通關，相信始終也能免隔離輕鬆前來泰國的。他朝一日，有待Timing。

胡慧冲