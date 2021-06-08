講戀情借「外婆」過橋　麥貝夷唔接受爺孫戀

歌手麥貝夷（Karene）宣傳教學英語新頻道，別開生面地扮成老婆婆，戴了灰白假髮及拿着拐杖，動作緩慢、手震震，連聲線都似足婆婆！好友朱紫嬈、吳雲甫和布偉傑等到場力撐，朱紫嬈讚Karene扮得出色，自己亦忽然入戲做了「孫女」，爆合照時pat pat撞到麥貝夷，即緊張扶實對方，Karene笑言可以此造型試坐港鐵關愛座。對於朱紫嬈嫌她皮膚太好失真，Karene笑言是擔心美容代言之故。

Karene透露以外婆形象拍片教英文的片，5月推出，已經拍了6條片，自言久經練習：「自細同外婆好close，作為悼念佢。暫時view唔高，朋友話我講得快，要睇多幾次，順便呃view。」疫情下幕前工作量大減，本身大學時修讀英文系，近年轉做英文教師的她，表示收入不錯，疫情下不少同學都留在家，於是才想出拍教學片放網上。

問到與翟威廉的感情轇轕有否影響工作？Karene突然又變回外婆腔，當正自己是「外婆」說：「唔知道呀！我孫女係感情比較豐富少少，大家都好錫佢，佢好好，好專心工作，之前有做舞台劇，睇吓有冇機會再做。（有冇拍拖？）佢單身，大家可以過來認識吓佢，佢拍拖時唔會搵其他男仔㗎，唔好聽人亂講嘢！（介紹男仔識？）我識太大年紀，爺孫戀唔好。」