RMK 5000 EVO外剛內柔　豪得有霸氣

玩得遊艇的人，非富則貴，無不希望自己的海上座駕有型有款，可以在朋友面前顯威風。今次介紹的超級遊艇「RMK 5000 EVO」，不但擁有貌似軍艦的霸氣外觀，內部裝潢亦跟豪宅無異，坐着它於海上巡航，真是威風八面，難怪叫價高達2,400萬歐元（相當於2.28億港元）！

適合長途航行

船長49.9米的「RMK 5000 EVO」，屬土耳其遊艇品牌RMK MARINE的最新傑作，預計於2023年交付。先從遊艇的外觀說起，以輕巧的鋁金屬打造，驟眼看有點似軍艦，並披上一身極具霸氣的銀色，跟常見的流線型遊艇截然不同，原來這是由世界知名、屢獲殊榮的意大利設計工作室Hot Lab Yacht＆Design負責設計，特別適用於遠程航行。

性能方面，新船配備了兩台CAT 746kW引擎，燃油容量達60,000L，最高航速為15節，若以10節的速度前進，可航行超過4,000海里，足以應付長距離的海上假期，並可提供最佳的舒適度和穩定性。

設施應有盡有

遊艇分為4層甲板，內部布置採用現代風格，輔以大量玻璃門與玻璃窗，提供極佳採光效果，加上樓底高，感覺更為寬敞開揚。步入主甲板的船艙，可率先看到設計瑰麗的會客區，裝潢以金屬配木系為主調，襯托可調校光暗的燈飾，別具特色；船首部分為設備完善的主人套房、半開放式休憩區，船尾則設有游泳池、大型日光浴平台。住宿區則集中於下層甲板，包括5間豪華套房與5間船員休息室，可分別供10位乘客和最多9名船員留宿。

設施方面，主要分布於太陽甲板與飛橋甲板。前者的船首設有按摩池、半開放式休憩區，船尾則備有多張休憩床；後者則設有電影放映室、酒吧區、戶外用餐區，船首更有足夠空間擺放小艇等水上玩意呢！

規格表

船長：49.9米

船寬：9米

吃水：2.3米

排水量：400噸

燃油容量：60,000L

水箱容量：20,000L

引擎：CAT C32, 2×746kW@1800rpm

巡航速度：10節

最高航速：15.5節