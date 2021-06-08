吳業坤冧爆《聲夢》姚焯菲　JW叫放過佢啦！

無綫熱播節目《聲夢傳奇》進入白熱化階段。繼唱功被一致認可的炎明熹（GiGi）後，年僅14歲的姚焯菲（Chantel）亦人氣急升，第8集獻唱《戀愛預告》，由於演繹既清澀又甜蜜，短短24小時獻唱片段累積25萬點擊，並連續兩日穩佔網站熱搜榜首位，而現在點擊已突破60萬，風頭一時無兩！

原來「師兄」吳業坤是Chantel鐵粉之一，他更不避嫌於社交網寫下「Chantel」，然後再在留言位補充：「i'm fans」，又指「生到個咁嘅女就好囉，不過又會勁擔心。」身為Chantel《聲夢》導師的JW（王灝兒）忍不住搭訕：「你放過佢啦。」吳業坤繼續自high：「我係（喺）公司見到佢都唔敢打招呼。」網民因此反應兩極，有人與JW同一睇法，留言取笑吳業坤，更有人留言：「你等多佢4年啦，媽媽話未夠18歲唔可以拍拖㗎。」

Chantel獻唱《戀愛預告》兩日半累積點擊直逼60萬，獲大批網民正評，更有人指她「夠青春、單純，有初出道Twins及韓國國民初戀秀智影子」而對於外界支持，Chantel於社交網逐一感謝幫過她的台前幕後，當中包括《聲夢》導師：「記得練習嘅時候未做到好Sweet嗰種感覺出嚟。你哋不斷搵辦法佢（去）令我笑得甜啲。」出道僅半年的她，IG粉絲人數已遞增至3.1萬，與Gigi台上台下均競爭激烈。