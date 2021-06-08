【涼風輕輕吹送】孖寶小風扇好Cute Cute

真係好熱好熱呀！入夏以來，相信大家的小風扇已經再次出動，但如果你們有入手新風扇打算的話，不妨看看這3款可愛又實用，能滿足你不同吹風要求的風扇仔啦！韓國人氣卡通Kakao Friends新推出的3把風扇，3款都以Ryan &春植這對新進貓奴與貓主子為主角，以可愛為大家送上夏日涼風。

第一款是外出必備的「Ryan&春植迷你手持風扇」，黃色的主體與太陽呼應，頂上扒着同一色系的兩位小可愛；3檔風速調節，根據風力的大小可以使用3至9小時，充電時間約4小時。尺寸是7X4.7X16cm，重量是110g，帶出街使用相對輕巧。而第二款是「Ryan&春植高度調節台式風扇」，黑色主體，風扇中心的春植大頭簡直吸睛，上方有吃西瓜的Ryan和戴西瓜的春植，笑爆嘴。可調節的高度令其既可以變成摺疊枱扇、落地風扇和桌面風扇，高度可達97.5cm。充電時間約8小時，根據風速可使用2.5小時至10小時，有3種風速+1種自然風模式，尺寸約19.7X23X9.3cm。

至於第三款是「Ryan&春植迷你圓形風扇」，薄荷綠的主體夠清新，在扇下乘涼的Ryan&春植更是愜意。風扇的開關設定成了撥號的操作，可以隨心調校風速。另外，它具有自動左右旋轉功能，更可以上下手動調節90度，調節風向更輕鬆。風扇設有提手，需連線開關，除插頭外，亦可連接充電寶及PC使用。尺寸是15X20.7X13cm，重量約410g。3款風扇已經在Kakao Friends官網有售，Ryan&春植等緊你啊！