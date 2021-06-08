新片入圍意大利電影節　「南區之友」阿Sa回憶湧現

由蔡卓妍（阿Sa）及王祖藍合演的英皇電影《給我1天》，繼先後入圍2021年愛爾蘭的「都柏林國際電影節」《Fantastic》單元，及「海南島國際電影節」《H! Market新片速遞官方推薦》後，近日再入圍「第23屆意大利烏甸尼遠東電影節」，競逐包括為新導演特別設立的White Mulberry Award，同時被列入《香港新秀》單元。

《給》片團隊走遍香港多個特色地方取景，勾起了阿Sa與拍檔王祖藍的深刻記憶，阿Sa表示：「去過天星碼頭及大會堂等地，還到過我跟祖藍成長的地方，小時候我住過香港仔舊大街，祖藍以前則住在深水埗，這次都被攝入鏡頭之內。」阿Sa笑指自己是「南區之友」，今次令她重返兒時舊地，就如走進時光隧道，往昔幕幕畫面呈現眼前。祖藍補充道：「所以《給》片可以令觀眾有『家』的感覺！」

而祖藍與太太李亞男翻看劇本後，頓覺戲內角色與中學時的祖藍十分相似，嘖嘖稱奇：「小時候我愛畫畫與音樂，就連對愛情的執着亦跟角色非常一致，當我愛上某個人，就會愛很多很多年，而另一個共通點就是，角色與我父親均已早逝，共鳴十足。」