本日日本：一日斷貨Miffy玻璃杯 再度上市

以製作雙層玻璃杯馳名的品牌GOODGLAS，去年於日本推出了一款Miffy雙層玻璃杯，僅一日便被搶購一空，極受歡迎。錯過了的朋友要留意了，此杯將於6月9日再度推出，並率先在Miffy Style東京站店發售。Miffy玻璃杯共有四款，各有不同表情，分別是平靜、睡覺、流淚及O嘴，只要注入有顏色的飲品，便會有立體的Miffy頭清楚呈現出來，效果最「正宗」當然是用來載牛奶啦！每隻雙層玻璃杯都是由玻璃工匠手製而成，耳朵部分可謂最考功夫。杯子推出同日亦是Miffy Style東京站店翻新重開的大日子，店內全是以《Miffy的生日》繪本為主題，店內隨處可見穿上花花裙的Miffy，十分可愛。於店內購物滿2,000日圓（約HK$142）或以上，即可獲得「Miffy的生日」主題襟章一個。GOODGLAS Miffy雙層玻璃杯每隻售4,290日圓（約HK$305），6月16日起於日本公開發售。