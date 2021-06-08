馮盈盈唔覺打包鮑魚有錯：出發點係為環保！

藝人馮盈盈在將軍澳電視城為無綫劇集《逆天奇案》宣傳， 向來新聞多多的盈盈近日被指在《big big shop感謝祭》節目中「又食又拎」，叫助手打包鮑魚帶走。

盈盈受訪時說：「應該係拍《天天開運王》，唔係拍《 big big shop感謝祭》， 我都唔會咁冇禮貌，當住咁多人面前拎走啲貨。（係咪有帶定膠盒攞鮑魚？）係呀， 年初拍《天天開運王》每集都煮到成枱都係菜式，每次拍完唔夠時間坐低食，台前幕後覺得倒咗好浪費，好冇衣食，所以後來大家打包返去，唔好嘥，所以從呢個角度去諗，我唔覺得自己有做錯，做人要有衣食。當時我仲未食素，所以都有拎海鮮、鵝、雞，唔使集中喺鮑魚度。（會唔會唔敢再攞食物？）我覺得件事係冇做錯，出發點係為環保，我唔會因為有人講而改變，純粹係唔想嘥。」

講到在劇中介入陳展鵬與林夏薇感情，而被網民封為「國民妖精」， 她笑說：「我最初仲以為褒義，因為一般妖精都係可愛、活潑 ，原來係形容個角色，但係都成功嘅，引起討論，亦唔介意呢個稱號，有好過冇，仲要係國民添，我都有個稱號喇，好嘢。」

講到主理合拍劇的高層杜之克辭職，盈盈說：「有睇報道，但我只係小職員，同杜生好少接觸。（可擔心影響開拍選美題材新劇？） 套劇都尚未開怕，自己收到嘅資料都唔係太多， 做咩角色都未知，作為演員做好工作就得，平常心。（擔心《逆天》開唔成續集？）有冇續集都未知，第一集都未播完，如果到結局我變咗『國民妖怪』，可能會變成科幻劇呢。」