杜之克9月2日正式離任　陳展鵬：唔方便講咁多！

曾志偉與王祖藍「回歸」無綫後高層多番出現變動，繼副主席及行政總裁李寶安退休、余詠珊與何哲圖辭職，昨日（7日）東網率先爆副總經理（戲劇及節目）杜之克亦已遞辭職信，而今日無綫員工已收到內部短訊通知，杜之克將於9月2日離職。

主理合拍劇的他，今日亦未有現身劇集《逆天奇案》於將軍澳電視城的宣傳活動，視帝陳展鵬與林夏薇等則有出席，而《逆》劇公布喜訊，第21集於7天跨平台總收視去到28點，奪得「2021年兩線劇集單集收視冠軍」。

展鵬與夏薇接受訪問時，被問到杜之克離職一事，陳展鵬說：「唔方便發表意見啦。（擔心影響開續集？）當然希望順利開續集，呢套係自己咁多年嚟第一套合拍劇，劇集喺內地亦都好受歡迎，希望可以全部人一齊開續集。」夏薇指會否開續集要看公司安排，演員最重是做好本分。

昨晚（7日）劇情講到展鵬酒後糊塗「上錯床」與馮盈盈發生關係，劇情出街後亦引起回響，他說：「呢場戲同監製都商量咗過幾月，如果有個女人瞓喺隔籬，有乜理由唔知，酒醉都有三分醒，最後都係覺得情理之內，意料之外。（太太單文柔睇到有咩反應？）太太嫌少，覺得呢場戲好吊癮。」

劇集現時最高錄得28點，問到大結局可有信心衝破30點？展鵬說：「當然希望過30點啦，但係依家呢個時勢，30點真係發夢先得。」薇薇透露近日劇情有連場爆喊場面，拍攝時喊到眼腫，最難聖誕期間在中環拍攝，反差相當大。