抄襲《死因有可疑》？張建聲唔敢同方力申鬥

藝人張建聲、談善言（阿談）、陳凱詠、顧定軒、陳海寧（Dee姐）、歐鎮灝、黃溢濠等，齊集為ViuTV下周一（14日）播出的新綜藝節目《嫌疑事件簿》宣傳。其中Justin及阿談是首次撈過界參與綜藝，笑言將「第一次」奉獻給節目組。節目內眾人將透過「實境動作角色扮演」的遊戲方式緝兇，張建聲表示此遊戲玩法早已於外國流行，不過他只是首次接觸，拍攝初起都要慢慢摸索，到後期直頭豁出去以玩為主。

講到與無綫同日及同時段，晚上十時半啟播的節目《死因有可疑》撞題材，他愕然反問：「有呢樣嘢咩？」阿談就擰頭表示不清楚，張建聲續謂：「2個節目都精彩咪得囉！何必比較呢？最緊要觀眾睇得開心、演員玩得開心，同最緊要有得揀！」再提及有網民指無綫早在上月尾公布有新節目《死》，惟ViuTV今日才正式宣傳，惹來抄襲無綫的疑雲，阿談即澄清：「我哋係喺3月頭開始拍，上2個星期先拍晒。」張建聲接說：「抄襲呢樣嘢我哋冇研究、考究，亦冇問創作團隊，只係做自己份內事。（你哋有咩優勝之處？）Sell經驗！同埋我哋有班好有熱誠嘅新演員，Show到佢哋認真嘅一面，有戲劇、綜藝元素。」而阿談大讚節目贏「即興」：「好多嘢都好即時、即興，有共同創作，會畀到觀眾驚喜。」

對於有網民食住花生指張建聲惡鬥《死》的主持人方力申，張建聲聞言笑謂：「我點敢呀？我又唔識游水！小方游得咁快，你話我增肥就叻啫！冇得鬥，唔使鬥，各有各嘅，最緊要開開心心。」又大方謂會收睇對家節目，互相研究，阿談亦表示會留意：「睇吓對方嘅優勢，咁先會進步！」