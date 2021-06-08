講起緋聞男友193勁尷尬！Dee姐感情事唔回應

歌手陳凱詠（Jace）與緋聞男友顧定軒（Zeno）共同演出ViuTV新綜藝節目《嫌疑事件簿》，今日（8日）出席造勢活動時與陳海寧（Dee姐）一同受訪，Zeno自爆節目內跟Jace有特別關係，嚇得女方即時澄清：「係特別朋友，我哋仲係夥伴，會一齊查案，每個人都有個劇本，咁多人入面我只係信佢，雖然我同佢係老死，但絕對冇通水，認真玩唔會破壞遊戲規則。」

Dee姐透露於節目內會跳一Part舞，有向組合ERROR成員阿Dee請教，問到為何不請教緋聞男友193（郭嘉駿）？她說阿Dee是舞蹈達人，現時又有一起合作新節目，可以把握時間練習。講到193近日推出Solo歌《睡到三點》，問到有否支持對方？她為自救拉埋其他人落水：「保錡、肥仔出歌都會支持。」緋聞女友不應再大力支持？她反問：「點支持？」當記者提議可一齊睡到3點時，Dee姐秒速顯露尷尬樣！

再講到有網民批評193新歌難聽，她坦言沒有超留意事件：「好忙，冇時間睇電話。（定你見真人多？）忙到連屋企人都少見，一返屋企就瞓，其實193係好努力，仲好靚仔，有好多優點畀大家發掘。（你哋有冇拍拖？）感情事唔回應，因為啲偶像都係唔講感情事，我都想做偶像。」

另外，提及無綫節目《死因有可疑》與《嫌》的「3撞」事件，撞日期、時段、內容，Jace表示知道無綫有新節目：「專注落自己節目度啦。（話ViuTV抄襲無綫？）年頭我哋已經Casting，籌備咗好耐，所以冇抄襲成份，作為演員就專心去玩。」至於Dee姐就指會叫朋友支持自己節目。