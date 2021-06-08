【曾傳不和】麥美恩向吳若希挑機硬食麵粉：個節目係垃圾！

藝人吳若希（Jinny）近排好惹火，早前「農莊刪相事件」，被網民怒插「好大官威」，繼而再被網民大爆喺酒廊做過，要求當面對質。不過都冇影響佢喺個人短片頻道Post片嘅心情，喺新一集中，仲搵嚟喺《森美旅行團》第二輯同佢傳不和嘅麥美恩（Mayanne）助陣，認真有Gimmick。

其實Jinny上月已經搵過Mayanne做嘉賓，因為短片點擊量不俗，所以再添食多集。今次佢哋大玩「小學雞常識問答比賽」，答錯要接受麵粉大懲罰，實行終極「互相傷害」。今次問答比賽，先考驗佢哋有幾了解對方，例如「Jinny幾時生日？」、「Mayanne邊一年參加港姐？」之後就係一連串小學雞問題，例如「正常成人有幾多隻牙？」、「USB英文全寫係乜嘢？」等。Mayanne全程都好癲，爆發魔性笑聲聽到人都煩，搞到Jinny不時大鬧佢係「賤人」，Mayanne就反寸佢人生最醜嘅一次，就係拍《森美旅行團》時嘅青花瓷造型。

雖然Mayanne好有氣勢，但佢最終都輸咗，要接受終極大懲罰，被Jinny搞到成頭都係麵粉，即忍唔住鬧個節目係「垃圾」，並叫大家：「Block咗呢個頻道啦！」非常搞笑！Jinny之後留言話：「上次Mayanne嚟踩場大獲好評，今次決定將行動升級，同佢玩小學雞常識問答比賽兼玩麵粉。希望玩完今次之後，Mayanne可以同我絕交，不過喺屋企麵粉大戰呢啲嘢，小朋友真係唔好學！」