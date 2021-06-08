台灣爆疫　魏如萱小巨蛋演唱會再度延期

台灣金曲歌后魏如萱原定於7月10、11日假台北小巨蛋舉辦演唱會，可是受疫情影響，今日（8號）宣布延期，是她因疫情2度喊停攻蛋，她坦言接到延期通知後心情低落：「噢~又再1次！連續2次取消，當然覺得好可惜！」但完全理解並百分百支持安排，向粉絲表示：「很謝謝你們但是對不起，又要再讓你們等了，希望疫情過了之後，我們一定很快就能演唱會見的！」覺得粉絲的健康最重要。

她也在社交網轉發延期公告，苦笑說：「那個⋯我小巨蛋演唱會又那個了。」不過自信歌迷會繼續支持：「我跟你說不會有人要退票的，因為我的粉絲會等我，等到天荒地老他們都要聽我唱還有聽我講笑話，但你們票要記得收好」。她又指演唱會籌備得如火如荼：「會開了很多次，歌單、舞台等等已經漸漸成形。」

除魏如萱外，台灣歌手王心凌的巡演高雄巨蛋場，之前因疫情延至7月10日在同一場地開唱，但台灣疫情不明朗，今日（8日）主辦單位宣布演出再度延期，由於延期日未確認，已購買門票之歌迷可持原問票入進場於原座位看騷。

她在社交網說：「從未在高雄巨蛋表演過，原本這是今年最期待的工作之一，想在不同的舞台，盡情為你們唱着那些屬於我們共同回憶的歌⋯當然，還有首次公開演唱的新歌，約定好的見面，終究還是要再等一等。雖然迫不及待，卻不得不然。我相信，我們都能體諒，也會把自己照顧好，直到可以相聚的那天，」