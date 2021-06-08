Q：我今年31歲從事商界，因公事而結識了現任男友，他50多歲，與妻子離婚多年，一名讀中學的兒子和妻子已移居外國生活。我和男友暗地裏拍拖也有一年，剛剛的農曆新年我帶男友回家吃團年飯，男友很有信心，說只要做足外母政策就可以了。可是在送走男友後，母親問我，男友是不是已有40幾歲時，我坦言說出他的歲數，母親很震驚，說豈不是比我年長兩圈生肖？又問是不是因為我經歷父母離婚，去找個似父親的老男人呢？又叫我不要為了長期飯票。因為母親的誤解，我在整個新年都不開心，而我們已決定結婚，我才不怕別人嘲笑我們是老夫少妻！我最關心的其實是性生活，現在男友很願意用各種方法令我滿足，他亦一向有運動習慣，所以保持着外表和體力狀態，不過他亦怕遲早變差，60歲後就會出現性機能衰退是必然的嗎？

心煩女子

A：在華人社會中，老夫少妻通常是難以在一時三刻獲得接受的事情。家人介意年輕女兒帶來一位年逾半百的準女婿，既怕他跟女兒有代溝，亦擔心男人陪不了女兒多久便已垂垂老矣。

忘年戀能否長久維持，需靠伴侶投契，思想距離不遠。你之所以認定對方是未來伴侶，他必定有其魅力，希望你不必怪責母親，母親縱然抱着一些主流負面心態去看待忘年戀，甚至質疑你受物質生活驅使，底蘊還不是擔憂你做錯選擇。既然男朋友已現身，未來日子你和男朋友可繼續嘗試平衡愛情與家人關係，決定長相廝守之同時，亦逐步去取得家人諒解，以免長遠影響親屬感情。多安排男朋友現身，親身接觸、熟落以為能漸漸減低偏見。

性生活的確是老夫少妻常面對的問題，男性的性能力不多不少會隨年紀而衰退，60歲從不是性機能大限。性機能是明顯有個人差異的，有些男性早在40餘歲便呈現衰退之象，亦有些男性透過足分運動量、放鬆身心、維持良好的性自信，直到老年依然過着充實的性生活。建議你們保持心理質素，既期待最好，又懂得預備最差。假若有天男方的性能力衰退，而女方又正值狼虎之年，那便需充分的心思去持續魚水之歡了，如改以愛撫互相取悅或使用助性物品等等，這是實際而又可實踐的做法，不會使雙方無奈地喪失性樂趣。此外有關於生育也需要成熟地去協商和達成共識。上述的情性議題，在忘年戀中絕不可忽略。

李偉儀