相良朱音　帶粉絲去爆房

家陣唔少藝人都作跨平台發展，日本寫真女優亦係一樣，佢哋積極進軍網絡界，誓要成為網絡紅人，好似相良朱音就係其中之一，最近佢仲拍片帶大家去酒店「爆房」添！

人細胸大

日本寫真界有好多高挑美人，亦有好多童顏巨乳兼細細粒可愛妹，好似天木純、Ramu、長澤茉里奈咁，身高唔夠5呎，但上圍一對巨乳又大又堅挺，深深吸引住男士嘅眼球。除咗佢哋之外，今日同大家見面嘅相良朱音亦係嬌小童顏巨乳寫真妹。

今年25歲嘅佢，睇落可愛卜卜脆，面上仲帶點天真傻氣，同佢相處應該會充滿樂趣，唔使怕會你眼望我望相對無言喇！雖然雙眼係就係細啲，但係由於佢成日都笑容滿面，討人喜歡之餘，仲會畀佢嘅開朗性格所感染。身材方面，小巧得嚟曲線誘人，上圍有對飽滿G奶，配合22吋水蛇腰，唔似得天木純同Ramu咁，矮小得嚟帶點肉感，難怪朱音自稱係最完美嘅嬌小身材。

四圍享樂

阿妹喺2016年出道，不過開頭唔係拍寫真，而係做舞台演員，初登場嘅舞台劇就係《十二怒漢》，之後佢繼續喺舞台界發展，更開始拍電影，作品包括《夫妻成長日記》，另外亦參加過選美活動「Miss YOUNG 2018」。2019年佢同好朋友組成樂隊REMAZE，發揮自己嘅表演欲及歌藝才能，主要喺網上平台表演，可謂多才多藝。

最近佢仲經營個人視頻頻道，帶觀眾去到不同酒店享用服務同設施，盡情享受與別不同嘅體驗，不過就咁一般介紹當然吸引唔到觀眾支持啦，所以佢每次入到酒店房間之後，都會換上性感泳衣酥胸半露咁演出，為大家帶來強烈嘅視覺刺激呀！

相良朱音性格開朗，為人絕不吝惜身材，最鍾意公諸同好，所以喺佢嘅社交網中，大家可以盡情欣賞佢嘅性感自拍相，必定可以一飽眼福啦！

Profile

年齡：25歲

身高：4呎10吋

三圍：34G-22-33