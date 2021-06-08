好波一再睇　新作獻靚偈

巨乳控四仔迷之所以不斷追片睇，除咗欣賞一對又一對迷人嘅「胸器」外，激烈嘅肉體碰撞場面，更獲得刺激同快感。若然你係胸奴族，又勁愛呢種官能享受，今次介紹嘅3套新作絕對啱晒口味！

迷人美乳

美乳嘅定義，唔一定要大但外形要夠靚，呢套由ArchAngel推出嘅《Beautiful Tits #8》，顧名思義以美乳為主題，由人氣四仔導演MimeFreak執導，搵嚟LaSirena69、 Kayley Gunner、London River及Sofi Ryan等四位好波脫星演出品，雖然係零劇情，但憑住四對要大有大，要挺有挺嘅靚奶樽，就已經夠晒吸睛，尤其係進行激烈肉體交鋒時，嗰種床動乳搖嘅震撼感場面，必定能挑勾你嘅原始慾望，繼而慾火升溫！

放蕩熟女

講到美巨乳主題嘅四仔系列，不得不提由名廠Elegant Angel出品嘅《Club Elite》，今次嚟到第5集，搵嚟人氣四仔導演L.T.執導，佢唔單止着重床戰嘅大特寫，更追求美感風格，擅長拍出慾女嗰種既放蕩又享受嘅神情，加埋Jillian Janson、Kayla Kayden、Liv Revamped及Lana Violet四位炙手可熱嘅熟女脫星參演，絕對能夠滿足鍾愛巨乳熟女嘅四仔迷口味，值得一睇。

夢想成真

Raw Attack製作嘅《Busty Wives Next Door #4》打正旗號滿足好色男士，由Valentina Nappi、Sarah Vandella、Bella Rolland等美巨乳脫星演出，故事從男性角度出發，講述男主角一直對巨乳人妻鄰居有各種幻想，有一晚，朝思暮想嘅巨乳女神突然敲門，話佢好驚一個人瞓，於是想借宿一晚，結果梗係激戰連場戰啦！不過一覺醒來後，男主角卻發現只是一場春夢，呢個時候鄰居人妻真係嚟敲門，而呢次絕對唔係發夢喇！

碟評

美乳真係睇唔厭，好似《Beautiful Tits #8》咁，每個脫星對車頭燈都咁大，各種波形都有，總有一款啱口味。至於同樣主打美巨乳嘅《Club Elite #5》，作為大廠出品嘅人氣系列新作，單係演出陣容便已經夠晒睇頭，加入熟女及美感十足嘅拍攝，更係極具視覺享受。講到劇情夠有趣，就一定係《Busty Wives Next Door #4》，滿足晒男士嘅幻想。