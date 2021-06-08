《造美人》「大粒癦」周卓盈　脫癦失敗搞到大細面

ViuTV另類選美節目《造美人》今晚（8日）播出第2集，承接上集繼續選出12位晉級佳麗。不過評判喺今集明顯手緊，9位出場嘅參賽者入面，只有3位成功入圍，包括11號周卓盈（Tracy）、13號嚴楚翹（Ice）同16號曾祖妮（Jonie），而6位要暫時去等候區嘅參賽者有7號陳芊妤（Ann）、10號黎韋彤（Semi）、12號羅卿娗（Dorothy）、9號林詩敏（Menah）、14號梁海而（Vivian）同15號楊芷羚（Stella）。

先講晉級嘅有香港體育舞蹈（拉丁舞、標準舞）代表隊成員Tracy，一上台就即騷Quali晒實力，之後喊住自揭因為面上有粒好大嘅癦，返小學被人改花名「大粒癦」，屋企人因而帶過佢去做醫美脫癦，但最後失敗，搞到大細面；24歲嘅Jonie樣貌成熟，一出場被強尼大叫Auntie，而幕後覺得佢似足鄭佩佩同原子鏸；Ice缺乏自信心，自覺平平無奇，但被評判之一嘅葉翠翠落力鼓勵，仲以強尼做例子：「睇旁邊嘅強尼，平平無奇冇問題，內心強大就得，佢被大家封為最強。」強尼亦笑話自己嘅美麗通常被低估、忽視。