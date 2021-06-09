【是日通勝】（一點居士）

辛丑年四月廿九戊子火破日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：掃舍、拆卸、治病

忌：嫁娶、開業、置業

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、3、7、9

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊

建立人脈的好日子，可於職場上遇見有緣人。

金牛

工作進度順暢，若有好的建議，應大膽提出。

雙子

行事機警，能夠洞悉小人的詭計，避免破財。

巨蟹

為別人的事奔波，心情鬱悶卻不能提出異議。

獅子

心情大好，多向身邊人示好，有利個人成長。

處女

人總會犯錯，不用氣餒，嘗試化壓力為動力。

天秤

善用空閒時間出外散心，有助你獲得好心情。

天蠍

分心處理私事，公務受耽誤，易惹閒言閒語。

人馬

有需要跟人進行反覆溝通，保持耐性最重要。

山羊

心情受流言蜚語打擊，負能量影響人際關係。

水瓶

感情路上出現小風波，信心是化解危機的關鍵。

雙魚

好勝心令你心煩意亂，宜好好規劃工作進度。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）兔 事業旺

（跌）豬 財運差

鼠

責任感強，獲同事信任，為事業打下強心針。

牛

偏財旺，投資易有斬獲，但小心貪勝不知輸。

虎

毋須為財務問題太過擔憂，船到橋頭自然直！

兔

行動力強，能鎖定目標，有助事業取得突破。

龍

處事保持低調，虚心聽意見，可令人氣上升。

蛇

中午過後運勢下降，重要事最好趁早上處理。

馬

是日沖煞，運勢一般，幸感情生活可排解鬱悶。

羊

有意外進帳，不妨邀請家人吃飯，分享快樂。

猴

處理人際關係要小心，慎防因金錢誘惑犯錯。

雞

情緒不穩，容易為小事動氣，切勿鑽牛角尖。

狗

沒有財務壓力，放工後宜早點回家好好休息。

豬

財運跌入低谷，提防因粗心大意而損失金錢。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

端午開運養生

每年農曆五月初五為端午節，「端午」不屬於二十四節氣之一，卻是中國流傳已久的傳統節慶。

端午又稱為「端五」，「端」是初的意思，故「端午」就是「初五」。廣東人一向有「未食五月糉，寒衣不敢送」的諺語，就是說到了端午，炎夏才算正式來臨，可以將冬衣收起。

大多人對端午的認知，都是與投江自盡的愛國忠臣屈原有關。據記載，楚國大夫屈原曾多次上書楚王勸諫卻不得要領，楚王更將他流放。後來楚國被秦軍攻陷，五月初二，屈原得悉此事，憤然寫下《懷沙》後，便抱石投入汨羅江以身殉國。老百姓紛紛划船打撈，並將米飯以葉子包起造成糉子的形狀投入江中，希望魚蝦吃飽糉子後，不會吃屈原的屍身。

古人認為端午是「毒月毒日」，因為氣溫悶熱，人體的氣血也會跟隨熱氣而向外驅散。而且端午是蛇、蟲、鼠、蟻出沒的季節，細菌病毒最容易於這個時節孳生傳播，因此端午前後不妨以艾葉作湯料煲湯飲用，有清暑熱及健脾祛濕之效。

傳說鍾馗是專門除魔斬妖的鬼王，由於五月屬毒月，瘟疫病邪非常流行，而古時的醫學並不發達，因此在端午前後，人們便會於門上貼上專門捉鬼的鍾馗像，以祈求遠離病邪。