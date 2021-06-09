張曼玉旗袍美如畫！《花樣年華》3件事你要知

由影帝梁朝偉與影后張曼玉主演嘅電影《花樣年華》，一直係王家衛Fans最喜愛電影之一，呢部唯美嘅作品，更於2005年獲香港電影金像獎協會票選為「最佳華語片一百部」之一。

事隔多年，影迷仍沉醉於蘇麗珍與周慕雲嘅愛情故事，導演王家衛同美術指導張叔平可謂居功至偉，獨特角度與手法，加上美如畫嘅服裝設計，令人津津樂道。唔經唔覺，《花》片踏入21周年，當中有三件事，你一定要知。

曼玉向來係美的化身，不過近年被指樣殘，又話佢唱歌係魔音，好多人都記掛住佢最美好嘅年華。第一件事你要知，當然係曼玉所飾演嘅蘇麗珍身上多套旗袍，正片中出場共21套旗袍，全部都係由張叔平親手設計，布料都係佢私人珍藏，由資深裁縫梁朗光一針一線製作出令人驚艷嘅旗袍，師傅當年更到片場為曼玉試身，一齊食飯盒。據知曼玉每天都要花5小時先完成片中嘅造型，一絲不苟。

第二件事當然要講吓王家衛，佢曾喺社交網Post一張珍藏，揭秘《花》片開機日拍下嘅相，更留言指「獻出一張導演珍藏開機日照片。時光荏苒，不變花樣年華。Are you going out tonight？」相中見偉仔同曼玉穿着戲中服飾，喺大牌檔食飯，畫面相當有趣，亦好唯美！

第三件事，牡丹雖好終須綠葉扶持，偉仔同曼玉固然出色，但電影其中一角色「阿炳」，亦係《花》片嘅關鍵人物，「阿炳」身為周慕雲嘅同事，曾向周慕雲道破佢妻子出軌事實，同男女主角都有重要的對話。原來飾演「阿炳」呢個角色，係幕後道具組嘅蕭炳林。佢與王家衛一直都有合作，早喺80年代已從事電影道具工作。有指當時王導覺得佢講嘢方式好貼地，加上外形帶着60年代氣息，最後畀佢客串「阿炳」一角。