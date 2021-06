張曼玉旗袍美如畫！《花樣年華》3件事你要知

由影帝梁朝偉與影后張曼玉主演嘅電影《花樣年華》,一直係王家衛Fans最喜愛電影之一,呢部唯美嘅作品,更於2005年獲香港電影金像獎協會票選為「最佳華語片一百部」之一。

事隔多年,影迷仍沉醉於蘇麗珍與周慕雲嘅愛情故事,導演王家衛同美術指導張叔平可謂居功至偉,獨特角度與手法,加上美如畫嘅服裝設計,令人津津樂道。唔經唔覺,《花》片踏入21周年,當中有三件事,你一定要知。

曼玉向來係美的化身,不過近年被指樣殘,又話佢唱歌係魔音,好多人都記掛住佢最美好嘅年華。第一件事你要知,當然係曼玉所飾演嘅蘇麗珍身上多套旗袍,正片中出場共21套旗袍,全部都係由張叔平親手設計,布料都係佢私人珍藏,由資深裁縫梁朗光一針一線製作出令人驚艷嘅旗袍,師傅當年更到片場為曼玉試身,一齊食飯盒。據知曼玉每天都要花5小時先完成片中嘅造型,一絲不苟。

第二件事當然要講吓王家衛,佢曾喺社交網Post一張珍藏,揭秘《花》片開機日拍下嘅相,更留言指「獻出一張導演珍藏開機日照片。時光荏苒,不變花樣年華。Are you going out tonight?」相中見偉仔同曼玉穿着戲中服飾,喺大牌檔食飯,畫面相當有趣,亦好唯美!

第三件事,牡丹雖好終須綠葉扶持,偉仔同曼玉固然出色,但電影其中一角色「阿炳」,亦係《花》片嘅關鍵人物,「阿炳」身為周慕雲嘅同事,曾向周慕雲道破佢妻子出軌事實,同男女主角都有重要的對話。原來飾演「阿炳」呢個角色,係幕後道具組嘅蕭炳林。佢與王家衛一直都有合作,早喺80年代已從事電影道具工作。有指當時王導覺得佢講嘢方式好貼地,加上外形帶着60年代氣息,最後畀佢客串「阿炳」一角。