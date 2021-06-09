4兄弟走剩1個　殿堂組合Bee Gees家族遭死咒？

英國殿堂級兄弟班組合Bee Gees叱吒樂壇超過半世紀，其中70年代更憑創作的《周末狂熱》（Saturday Night Fever）電影原聲大碟掀起的士高（Disco）熱潮！不過最令樂迷慨嘆就是Bee Gees兩位成員莫里斯（Maurice）、羅賓（Robin）先後離世，就連他們的歌手幼弟Andy Gibb亦英年早逝，只剩下74歲的「老大」巴里（Barry）。難怪他們的母親亦認為家族是受到死咒！

Gibbs家族共有4兄弟，除了Bee Gees 3名成員之外，他們的細佬Andy Gibb亦是歌手。雖然他較3位兄長遲出道，但他在樂壇亦大紅大紫。於70年代出道的他唱腔及曲風都與Bee Gees差不多，不過他一直有毒癮、酗酒和抑鬱症的問題。

Andy Gibb於1988年事業最高峰之際，因心肌炎猝死，終年30歲。15年後，他的兄長亦即Bee Gees成員莫里斯亦因腸扭曲的問題接受手術，但手術期間出現併發症，最終他於2003年1月12日離世，終年53歲。他的死令兩位哥哥十分悲痛，並宣布以後不會再以Bee Gees的名義演出，3年後兩人曾為慈善重踏舞台合唱。而他們亦在訪問中質疑醫生為何在莫里斯心臟驟停期間，仍堅持為他做手術。莫里斯的私人喪禮有200名家人及朋友包括樂壇天王米高積遜（Michael Jackson）出席。

而與莫里斯是孖生兄弟的羅賓，於2011年證實患上大腸癌，翌年他接受手術，患病期間感染肺炎並陷入昏迷，最終他於2012年5月20日因腎衰竭而離世，終年62歲。而離世前幾個月，病重的羅賓已向傳媒表示家族接二連三出現噩運，反問是否Bee Gees的成功換來的報應。3名兒子先後因病離世，母親芭芭拉（Barbara）亦被指相信家族受到詛咒。據知她除了有4名兒子之外，亦有1名女兒一直在澳洲低調居住。

咁到底Bee Gees當年在樂壇有幾巴閉，連米高積遜都當他們為偶像！Bee Gees 3兄弟出生於愛爾蘭後來舉家移居澳洲，母親本身亦是歌手，兄弟自少由母親薰陶下愛上音樂。1957年以The Rattlesnakes的名字組團表演，1966年憑歌曲《Spicks & Specks》為他們在澳洲得到單曲冠軍，1967年改名為Bee Gees。Bee Gees出道以來包辦創作，其假音及三重唱更成為他們的招牌風格，其唱片於全球銷售逾2.2億張，成為音樂史上最成功的兄弟組合！

被譽為「澳洲披頭四」的Bee Gees有不少名曲，其中包括《To Love Somebody》、《Massachusets》、《I Started a Joke》、《First of May》、電影《兩小無猜》主題曲《Melody Fair》等，都是經典的情歌。70年代，他們轉型走的士高舞曲風格，1977年，他們為電影《周末狂熱》炮製的原聲大碟更帶領的士高狂熱，大碟全球賣出4,400萬張，至今仍然成為全球最暢銷電影原聲碟紀錄。

Bee Gees曾於70年代3次來港開騷，第1次是1972年，他們於掃桿埔球場（即香港大球場）開騷，當時的票價由5元至45元。當年全場爆滿，但場外仍逼滿幾千人唔肯走，最後每人只需畀5元，就可繼續於場外聽歌。

而羅賓及莫里斯亦曾以個人身份多次來港宣傳及開騷，其中羅賓於2005年及2008年以個人名義來港開騷。由於Bee Gees七、八十年代紅遍樂壇，就連「譚校長」譚詠麟亦改編他們的歌曲如《唱一首好歌》（《Too Much Heaven》）以及《勁舞熱辣辣》（《Warm Ride》），其中《Warm Ride》是Bee Gees 3兄弟為細佬Andy Gibb創作。

傳記搬上大銀幕 畢利扮巴里零違和感

自英國殿堂級搖滾樂隊Queen傳記片《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）2018年上映時大受歡迎後，一眾片商搶拍流行歌手樂隊傳記片。而Bee Gees已故成員羅賓的兒子RJ與《波》監製Graham King亦着手籌拍Bee Gees傳記片，RJ更指明在《波》神還原Freddie Mercury奪奧斯卡影帝的男星Rami Malek是飾演父親的最佳人選！至於羅賓兄長巴里，RJ就表示希望由唱功了得的男星畢利谷巴（Bradley Cooper）飾演。