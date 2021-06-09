東方日報C1：馮盈盈做節目打包鮑魚：我冇做錯！

「話題女王」馮盈盈又惹是非，被爆拍攝節目時貪小便宜打包鮑魚。她昨日回應時理直氣壯，稱純粹不想做「大嘥鬼」，覺得自己沒有做錯，將來會繼續「惜」食照拎。她亦樂於接受被網民封為「國民妖精」，更大呼：「好嘢！我有稱號喇！」

愈住愈豪、不時晒名牌手袋的馮盈盈近日被爆貪小便宜，拍攝節目時攞走贊助物品，又在《big big shop感謝祭》中，相當識食叫助手攞定膠盒打包鮑魚，又食又拎！她昨日在將軍澳電視城出席無綫劇集《逆天奇案》活動時澄清：「應該係拍《天天開運王》，唔係拍《 big big shop感謝祭》，我唔會咁冇禮貌，當住咁多人面前拎走啲貨。（係咪有帶定膠盒攞鮑魚？）係呀！係年初拍《天天開運王》，因為每集煮到成枱都係菜式，每次拍完唔夠時間坐低食，台前幕後覺得倒咗好浪費、好冇衣食，所以後來大家都打包返去，唔好嘥，所以從呢個角度去諗，我唔覺得自己有做錯，做人要有衣食。當時我仲未食素，所以都有拎海鮮、鵝、雞，唔使集中喺鮑魚度。（會否唔敢再攞食物？）我覺得件事冇做錯，出發點係為環保，唔會因為有人講而改變，純粹係唔想嘥嘢。」

稱號有好過冇

此外，盈盈在《逆》劇中因介入陳展鵬與林夏薇感情，被網民封為「國民妖精」，她笑說：「我最初仲以為褒義，因為一般妖精都係可愛、活潑，原來係形容個角色，但係都成功嘅，引起討論，亦唔介意呢個稱號，有好過冇呀！仲要係國民添，我有個稱號喇！好嘢。」

同場的何依婷與劉佩玥分外養眼，前者以低胸Tube Dress上陣，後者則大騷香肩「落力」宣傳。何依婷為活動擔任司儀，期間長裙不時滑落，台上的她要扯番高條裙，幸好沒有失儀。而劉佩玥坦言劇中有吸煙場口，由於現實中的她不是煙民，拍之前都掙扎多時，於泰國拍外景時更1分鐘點了7、8支煙苦練，坦言吸了一口煙後感到頭暈。說到她與張頴康這一對甚受網民歡迎，她坦言很開心，希望收視愈來愈好。

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