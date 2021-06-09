絕世孝順仔！姜濤轉錢畀阿媽最快手：請查帳！

ViuTV節目《調教你MIRROR》第二集，MIRROR 12位成員齊齊到梅窩宿營，入Camp第一件事齊齊要交出電話，交出電話前他們可以發最後一個訊息，姜濤相當乖仔發短訊給阿媽：「已到達梅窩，已轉錢，請查帳。我阿媽係金牛座，所以我收到錢就會提我過數。」

沒收電話後，MIRROR抽籤分房，眾人最驚抽到與Edan同房，抽中的Jeremy與Ian當堂面有難色，Ian說：「同佢同房衞生環境應該差啲，我唔係有潔癖，但基本衞生要有。」Edan自言有有基本衞生，但被梁祖堯指鼻裏有鼻屎，他說：「好開心同Jeremy同房，佢好識照顧人，之前去美國個廁所塞咗，都係佢幫我通，佢睇過我最Close嘅嘢。」MIRROR到房後要被爆篋，Anson Lo被發現篋內有漱口杯，Anson Lo笑謂是阿媽迫帶；Lokman因遲到被罰要show底褲。

眾人經過《MIRROR GO》糟質後對節目疑神疑鬼，好似患上被害妄想症候群一樣，擔心隨時被整蠱，直到梁祖堯保證不會發生，大家才放心，姜濤笑說：「未試過有個節目對我哋咁好，可以輕輕鬆鬆食吓嘢。」另外，姜濤又被委派暫時代替Lokman做「梅窩隊長」。