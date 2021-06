78歲再拍《奪寶奇兵》　夏里遜福現片場戴口罩防疫

荷里活男星夏里遜福(Harrison Ford)下月13日將迎接79歲生日,而他日前被影到首現身片場為《奪寶奇兵》(Indiana Jones)第5集開工!

福伯日前以片中考古學家鍾斯博士(Dr. Jones)的招牌造型現身英國北約克郡(North Yorkshire)的片場,由於疫情關係,福伯在等埋位前亦全程戴上口罩與工作人員交談。根據片場拍得的照片,除了見到有二戰時期的軍車之外,更有一名替身戴上鍾斯博士年輕時的面具。令人懷疑今集會出現回憶的片段,屆時會有較年輕的鍾斯博士出現。影片將於來年7月28日暑假檔期上映。而今集導演一職再不是由史提芬史匹堡(Steven Spielberg)擔任,而是由執導過《盧根》(Logan)的美國導演占士曼高(James Mangold)操刀。

福伯對上一次演《奪》是2008年的《奪寶奇兵之水晶骷髏國》(Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull)。其實福伯幾年前受訪時亦表明冇人可以接替他主演《奪》。福伯說:「冇人可以飾演Indiana Jones,你明唔明白?我係Indiana Jones。當我離開,佢亦會離開。就係咁簡單。」