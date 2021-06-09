E奶韓妹夠晒「緊」　女神林明禎沙律投晒降！

性感嘅嘢，唔係露得多就係索嘅，有時密密實實，反而仲性感！就好似韓國靚女「oxxooi」咁，佢就完美示範咩係愈「緊」愈正喇！

oxxooi樣靚身材正，目測有E Cup，加上佢洋娃娃咁嘅樣，成功吸咗50萬粉絲Follow，你都咪話唔勁！而人氣勁高嘅佢本身都有經營網店，佢更索性自己做埋生招牌，瘋狂喺社交網晒靚相！雖然佢有無敵E奶，但佢都唔會亂晒胸器，露線嘅次數其實唔係好多，反而佢最愛着緊身衫，有幾緊得幾緊，件件衫都畀佢巨胸撐爆，咁樣反而比露肉更為性感！不過呢，愈「緊」愈性感呢樣嘢，大前提就係要有巨胸，身材都冇勁，都做唔出呢種效果！而網友見阿妹着啲衫清一色係細碼，仲封佢做「S碼爆乳女神」。

而同樣鍾意着緊身衫嘅沙律（張沛樂）同埋林明禎，雖然佢哋同樣係咪神，但拍埋呢位巨乳韓妹身邊，即時被比下去，正所謂「沒有對比，就沒有傷害」！

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