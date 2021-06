近年專心相夫教子甚少出現幕前的歌手吳雨霏(Kary),上個月(5月)尾因為出席當年Cookies的戰友陳素瑩(Gloria)婚宴,而與傳不和多年的楊愛瑾(Miki)世紀同場,兩人更難得同枱,令不少網民都好奇兩人會否「忘記過去」一聚泯恩仇?

不過,今日(9日)35歲生日的Kary與好姊妹鄧麗欣(Stephy)及區文詩(Angela)慶祝時,Miki一如既往不在場,連續第5年「冇影」!而三人更以白色及大地色衣服上陣,姊妹情不言而喻,而壽星女就留言:「Love my girls!」還表示她們永遠是第一個為她慶祝的人,又多謝大家的祝福:「又大一歲了 🙈一早起床就收到好多的生日祝福,很感動,謝謝大家的愛💕💕💕特別謝謝粉絲們一直沒有把我忘記,還常常說會等我出來唱歌,有你們的愛,我實在太幸福了,生日願望是希望大家都身體健康LOVE YOU ALL 🎈」