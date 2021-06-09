否認做過陪酒女　韓藝瑟拍片回應傳聞聲言向網民提告

韓國39歲女星韓藝瑟最近高調認戀細10歲的前話劇男星柳成宰，男方卻被前記者金容浩及爆料網指曾在非法經營的卡拉OK任職牛郎，多次被闊太包養，而金容浩又指韓藝瑟曾因被搶走男友Teddy而掌摑女團BLACK PINK成員Jennie，已多次否認傳聞的韓藝瑟今日在個人頻道公開影片，正面回應傳聞。

對於被指與音樂人Teddy分手是因為有第三者介入，她便強烈否認：「男女戀愛的話，分手也是很平常的事，為甚麼見到別人分手就覺得有問題？覺得是有其他女人或是出軌了？真的不明白為甚麼一定要這些理由，總是很自然地分手的，Teddy也是這樣。」韓藝瑟自言對Jennie被拖落水感到不解：「是因為大家都是YG事務所而扯上關係嗎？為甚麼要將兩個人放在一起，我不清楚那位的歷史，一次都沒見過，但說我是因為Teddy和那位在一起而被飛的？絕對不是。」

韓藝瑟又再次否認柳成宰做過牛郎的傳聞，又預告會對散布失實消息的人採取法律行動：「用虛假事實來踐踏一個男人的未來，這種行為絕對不能原諒。」並指現時有人聲稱曾被柳成宰欺騙，她亦表示對此感到很好奇，叫有關人士如有證據就向警方或檢方舉報，希望在法庭上公開真相。

對於被指曾在勝利的夜店「Burning Sun」的房間內吸毒，她便指只去過「Burning Sun」一次，當時她只是去慶祝萬聖節及在店內跳舞，沒有進過獨立房間，對於金容浩指她曾在洛杉磯做陪酒女，她說：「我並不是洛杉磯陪酒女出身，我在美國的時候只是平凡的學生，沒有想過會做藝人，試過在服裝店、百貨公司和餐廳做兼職。」她指因為不想令作為身為圈外人的男友受到打擊，所以暫時不會對與男友有關的傳聞採取法律行動，但對於有毒品有關的謠言，她將會遁法律途徑追究。

而金容浩前日上載以「韓藝瑟的卡拉OK朋友們」的影片，並公開她與崔智友、車藝蓮、高素榮及韓佳人疑似在K房內的照片，但後來照片證實只是眾人來港出席《MAMA音樂頒獎禮》時所拍，但金容浩就繼續死撐，更表示若相中的女星肯將社交網關閉3日，他便會停止爆料，不過眾人都沒有理會。