送上「逆齡」大禮　讓爸爸變不老男神

父親節快到了，準備好送咩畀爸爸未？以往提起父親節禮物，總會率先想到衫褲鞋襪或Gadget產品。但想深一層，其實貪靚爸爸可能對「鎖齡」護膚品或是充滿品味的香水更有興趣。既然爸爸想做太太和女兒心目中的男神Oppa，不如就趁這個別日子，送上窩心的保養大禮，為他「鎖」住青春吧！

「洗」走疲倦、煥發新肌

提起護膚的第一步，就不得不提潔面。要知道除了經歷和歲月會日積月累外，臉上的老舊角質也會隨時日堆積，因此必須定期清潔，讓毛孔暢通呼吸，膚質回復年輕。不少品牌都有推出男士潔面及去角質產品，還提供不同功效。如CRABTREE & EVELYN Crabtree系列中的Crabtree活膚撫平磨砂面膜，就芳香得來有效去除臉上死皮和污染物。而Crabtree潔淨 + 柔膚剃鬚膏則多效合一，能清潔同時滋潤肌膚。

假如爸爸不愛繁複的話，不妨送上AMORE PACIFIC全新推出的亮肌潔顏霜，其豐盈綿密泡沫加上多種補濕紓緩成分，能輕鬆兩步潔淨肌膚，啱晒愛簡單護理的他。如再配合FOREO SWEDEN的FOREO LUNA™ 2男士淨透紓緩潔面儀一同使用，就更進一步加強清潔效果，輕鬆清除毛孔內的油脂污垢及內生鬍鬚，讓爸爸每天保持肌膚清爽。

搶救靈魂之窗

眼睛是靈魂之窗，也是全臉最容易出顯老的部位。所以若想孝順爸爸，就要為他加強眼部護理。全新CLARINSMen活力抗倦眼部啫喱，採用走珠式設計，能針對改善眼周浮腫問題，有效減淡黑眼圈和眼袋。用後有助補水和保護眼周肌膚，為爸爸的疲倦雙眼注入能量。

此外，Ole Henriksen「蕉」氣亮澤眼霜和AMORE PACIFIC煥采活膚眼霜，也是送禮大熱之選。皆因前者蘊含的維他命C，具提亮、美白功效，而後者的修復配方，則可針對黑眼圈、眼周敏感及浮腫，作出顯著改善，所以爸爸收到後必定窩心！

擊退肌膚問題

想幫爸爸重拾青春，就必先細心了解其膚質及肌膚問題。假如他因為工作缺乏休息而導致皮膚經常出現疲態的話，建議送上有效煥活肌膚的CLARINSMen活力抗倦醒膚啫喱，讓他趕走疲倦肌。如果爸爸的皮膚長期處於缺水狀態，則可送上LANEIGE男士多效緊緻補濕精華，透過專利配方為父親大人深層修護缺水、鬆弛肌膚。另再加送全新推出的LANEIGE水亮補濕睡眠面膜，讓他把握夜間黃金修復期，啟動肌膚防禦力與穩定力，加強皮膚防禦力。

你又可透過SUISSE PROGRAMME男士系列的王牌產品活氧細胞生肌昇華露，發揮活膚、淨化、補濕、抗敏等多重修護功效，讓每天與時間競賽的繁忙爸爸，省時又快捷的護理皮膚。

散發男人味

香水可以體現一個人的品味，這個節日一於為爸爸添加一道專屬香氣吧！ARMANI beauty推出的ACQUA DI GIÒ PROFONDO LIGHTS 限量版男士香水，由調香大師Alberto Morillas（FIRMENICH）精心研創。前調的海洋香調加上基調的薰衣草、迷迭香及栢樹3種精油，結合乳香黃連木原精及後調的天然幽香後，交織出迷人的木調芳香。

至於Dolce & Gabbana Beauty全新推出的K by Dolce&Gabbana淡香氛，就透過活力柑橘、強烈香料及柔和木材等氣息，散發現代男性的雄偉氣息。而同步登場的K by Dolce & Gabbana淡香精，雖採用跟淡香氛同調的香氣，卻額外添加了辛香。濃郁的木質基調配合柑橘香氣後，氣味更豐富有層次，完全襯托爸爸的多面個性。

送上多重驚喜

怕揀唔中爸爸心水？一套集合多款不同產品的Gift Set應該幫到你。例如針對改善男性油髮的「THREE男士修護套裝」、由清潔到護膚一應俱全的「su:m37°男士護理基礎清爽套裝」、頂級修護之選「The history of Whoo拱辰享 君滋養護膚套裝」、敏感肌救星「Filorga全方位抗敏修復套裝」，以及補濕必備的「belif 男士勁量補濕套裝」，統統都是包裝得體又有內涵的送禮佳品。