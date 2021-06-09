霍汶希從不過問霆鋒感情事　阿Sa其實一啲都唔傻

英皇「金牌經理人」霍汶希（Mani）旗下巨星如雲，其中不得不提的猛將就是合作25年的男神謝霆鋒，跟霆鋒走過高山低谷的她，彼此關係微妙，雖比他年長8年，但卻視霆鋒為兄長：「佢係我阿哥，鋒哥呀。（想阿哥再婚？）佢有自己嘅諗法，我哋亦都唔會傾呢啲嘢，只傾工作，計劃佢嘅事業，佢嘅品牌我都畀意見。」

霆鋒當年年少氣盛，曾連番闖禍要她急忙善後，問是對「阿哥」又愛又恨？她直認：「頭痛一定有」，但錫出口話：「每個人年輕時都有啲輕狂，佢好清晰自己要啲乜。嗰時我歸立為一個責任、一個崗位，有事咪睇吓點解決，佢係一個有得傾嘅人，依然我哋喺內地都有見面，覺得佢係有情義嘅人，有義氣，好爭氣。仲有我想講好欣賞惠英紅，雖然唔係同佢合作好多年，但佢亦係義氣仔女。」

談及另一名愛將蔡卓妍（阿Sa），感覺傻大姐的她，原來半分也不傻，她大讚阿Sa做藝人潛質：「要做一線藝人首要有主見，如果係個太聽話嘅機械人就唔會上到最高峰，阿Sa好有自己想法。」問是否最期待阿Sa結婚？她竟然說：「我哋唔傾呢啲，順其自然啦，佢有晒鋪排，不過佢有事會同我傾，傾完佢就會開心晒，我好開心可以幫到佢。」

Mani透露打算2年後搞大派對慶祝其經理人生涯：「我喺英皇做咗28年經理人，從來未離開過，其實內地好多經理人都奇怪，點解我啲藝人好少跳槽，唔同佢哋流失量好高，2、3年就會走一位藝人，我覺得同公司好家庭式有關，當然老闆楊生（楊受成）帶領得好有關啦。」