曾因認拍拖遭事務所解約　泫雅愛得高調反旺事業運

韓國29歲女歌手泫雅與細2歲的歌手男友E'Dawn經常公開晒恩愛，更不時以情侶檔出席活動，不過其實泫雅曾因高調認愛而激嬲事務所，更因此被解約，但她與男友一齊過檔「江南大叔」Psy的事務所後就不再受到束縛，更頻頻獲邀拍廣告和雜誌寫真，愛情事業兩得意！

泫雅曾是女團Wonder Girls的成員，不過其後因健康問題退出，她於2009年再以女團4minutes出道，作為隊中主將的她翌年便推出個人單曲《Change》，以19禁（19歲或以人人士方可觀看）舞步成為話題，性感形象深入民心，至2016年組合解散後，她繼續以個人身份活動，於2017年和師弟組合Pentagon的成員E'Dawn和Hui組成Triple H出歌，翌年便爆出她與E'Dawn熱戀的消息，當時Cube事務所否認兩人拍拖的傳聞，但泫雅卻於翌日向韓媒表示已與E'Dawn交往兩年，是她出道多年來首次公開戀情，Cube事務所和股東對泫雅私自認愛感到十分不滿，其後宣布與泫雅解約，而E'Dawn其後亦與Cube事務所解除合約。

兩人於2019年1月過檔Psy的新公司P Nation，同年各自推出新單曲回歸樂壇，而E'Dawn經常做跟得男友，細心照顧泫雅。泫雅原定於去年8月推出新歌《GOOD GIRL》，卻因為血管迷走神經性昏厥復發而被迫停工，至今年初才復工，狀態回勇的她密密拍廣告吸金，又與男友一起出席品牌活動，剛於6月6日過29歲生日的泫雅公開與男友齊齊穿上白色禮服的照片，似足婚禮現場，泫雅更冧爆向男友示愛：「能夠和你在一起，我真的很幸福，我愛你。」不少粉絲都對兩人的戀情表示支持，更希望2人快點拉埋天窗。