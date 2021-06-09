連詩雅好書分享　唔開心反而養成閱讀習慣？

現在盛行電子奶嘴，人人都手機不離手，又有幾多人還有閱讀的習慣呢？今集《認同請分享》就有歌手連詩雅（Shiga）上來，她不僅會帶來一本好書並為大家分享，更會透露當年因為一件事，而養成閱讀習慣，立即去片。

連詩雅大爆為何會有閱讀書籍的習慣，原來在她的中學時期，發生了一些事情令她不愉快，當時她閱讀了《心靈雞湯》系列，指出：「一路睇嗰本書嘅時候，我發覺經歷嘅唔開心，原來好多人都經歷過，我以為好大件事，其實係一件好細嘅事情。」她覺得閱讀，可以改變你對很多事情的看法，而那本書也是她第一本從頭到尾看完的書。

這次她帶上來分享的一本書是《Tuesdays with Morrie》，是她最喜歡的作者—Mitch Albom的其中一本作品，故事內容大致指作者與他的教授，而那位教授在退休後，得到一種退化病，當他知道有這種病時，積極面對並再見他所教過的學生，跟他們分享人生經歷，並將餘下的日子好好去善用，嘗試去影響他人。連詩雅覺得這本書充滿正能量，當面對一個問題或難關時，嘗試用正面的態度去面對，她希望大家可以閱讀這本書，給你一些正能量。